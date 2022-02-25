Ми підтримуємо народ України, – принц Гаррі та Меган Маркл висловилися про російську агресію
Джерело:The Daily Mail
Люди з усього світу підтримують українців у боротьбі з окупантами. Принц Гаррі та Меган Маркл випустили заяву, в якій наголосили, що вони з народом України.
Українські військові дають гідну відсіч ворогові. Світові знаменитості підтримують Україну та закликають боротися з Путіним.
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Меган Маркл і принц Гаррі підтримали Україну
Британський принц та його дружина опублікували заяву на сайті свого фонду Archewell. Вони, як і весь цивілізований світ, засуджують наступ Росії на Україну.
Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме,
– йдеться у заяві.
Зазначимо, наразі більше ніхто з членів королівської родини не відреагував на війну Росії проти України.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Які світові зірки підтримали Україну
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