Пара Лізи та "Мела" покинула проєкт у 9 випуску "Танців з зірками". Вони потрапили у зону ризику разом з Олександрою Заріцькою та Юрієм Мєшковим, але не змогли перемогти їх у "танці за життя". Участь епатажного співака MELOVIN була вкрай бурхливою на проєкті (згадуючи скандали з Ілоною Гвоздьовою), тому його партнерка Ліза мимоволі згадала за усі випробування.
До слова Після скандалу з Гвоздьовою: "Танці з зірками" заступилися за MELOVIN
"9 ефірів ми боролися та не здалися без бою. Бій був найсильніший, а боролися ми не лише в танці. З таким результатом залишати шоу не шкода. Я йду – йду красиво. Найкраще що було у цьому проєкті – це люди! Талановиті, сильні, рідні, унікальні люди. Ви всі глибоко в моєму серці. Олено Коляденко, дякую вам за це маленьке, нове життя і за Меловіна. Сподіваюся не підвела", – поділилась танцівниця.
Реакція MELOVIN
Зокрема емоційним дописом відзначився сам MELOVIN. Він присвятив його своїй колезі по паркету Лізі, яку наприкінці 9 випуску пристрасно поцілував в губи.
Ода любові до однієї дівчини з одеською кров'ю! Лізо, ти занадто прекрасна, і мене це бісить. Люблю!
– заявив "Мел" та показав найяскравіші моменти з шоу, де разом з партнеркою.
Фанати подякували парі за емоції у шоу та відзначили, що вони були одними з найкращих:
- "Пречудова пара. Знайте Мел, Лізо, ви найкращі на цьому проєкті і мої особисті переможці. Ну, і ще просто ohuenno виглядаєте як пара";
- "Дякую вам за цю осінь, дякую за все перевтілення, дякую за дух і своє Я, за цінні моменти, за любов, вашу до нас і нашу віддачу вам";
- "Чудовий розділ у книзі життя! Ви – вогонь. Кохання!";
- "А я відразу сказала – дівка вогонь. Нікого іншого не можу з тобою тепер уявити в танці і не в танці теж. Ліза найкраща!";
- "Я сумуватиму за всією цією щотижневою атмосферою";
- "На вас можна милуватися вічно. Люблю щирість і вогонь в очах. Окрилені, ви щасливі. І що може бути краще?";
- "Найбільш вогняні та неперевершені!!!";
- "Між вами відбулася якась неймовірна хімія, і це вже була половина вашого успіху. Дякую долі, що ви зустрілися і подарували нам стільки красивих танців".