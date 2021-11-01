Пара Лізи та "Мела" покинула проєкт у 9 випуску "Танців з зірками". Вони потрапили у зону ризику разом з Олександрою Заріцькою та Юрієм Мєшковим, але не змогли перемогти їх у "танці за життя". Участь епатажного співака MELOVIN була вкрай бурхливою на проєкті (згадуючи скандали з Ілоною Гвоздьовою), тому його партнерка Ліза мимоволі згадала за усі випробування.

До слова Після скандалу з Гвоздьовою: "Танці з зірками" заступилися за MELOVIN

"9 ефірів ми боролися та не здалися без бою. Бій був найсильніший, а боролися ми не лише в танці. З таким результатом залишати шоу не шкода. Я йду – йду красиво. Найкраще що було у цьому проєкті – це люди! Талановиті, сильні, рідні, унікальні люди. Ви всі глибоко в моєму серці. Олено Коляденко, дякую вам за це маленьке, нове життя і за Меловіна. Сподіваюся не підвела", – поділилась танцівниця.

Реакція MELOVIN

Зокрема емоційним дописом відзначився сам MELOVIN. Він присвятив його своїй колезі по паркету Лізі, яку наприкінці 9 випуску пристрасно поцілував в губи.

Ода любові до однієї дівчини з одеською кров'ю! Лізо, ти занадто прекрасна, і мене це бісить. Люблю!

– заявив "Мел" та показав найяскравіші моменти з шоу, де разом з партнеркою.

Фанати подякували парі за емоції у шоу та відзначили, що вони були одними з найкращих: