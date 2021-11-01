Пара Лизы и "Мэла" покинула проект в 9 выпуске "Танцев со звездами". Они попали в зону риска вместе с Александрой Зарицкой и Юрием Мешковым, но не смогли победить их в "танце за жизнь". Участие эпатажного певца MELOVIN было крайне бурным на проекте (вспоминая скандалы с Илоной Гвоздевой), поэтому его партнерша Лиза невольно вспомнила за все испытания.
К слову После скандала с Гвоздевой: "Танцы со звездами" вступились за MELOVIN
"9 эфиров мы боролись и не сдались без боя. Бой был сильнейший, а боролись мы не только в танце. С таким результатом оставлять шоу не жалко. Я иду – иду красиво. Лучшее что было в этом проекте – это люди! Талантливые, сильные, родные, уникальные люди. Вы все глубоко в моем сердце. Елена Коляденко, спасибо вам за эту маленькую, новую жизнь и за Меловина. Надеюсь, не подвела", – поделилась танцовщица.
Реакция MELOVIN
В частности, эмоциональным постом отметился сам MELOVIN. Он посвятил его своей коллеге по паркету Лизе, которую в конце 9 выпуска страстно поцеловал в губы.
Ода любви к одной девушке с одесской кровью! Лиза, ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю!
– заявил "Мэл" и показал самые яркие моменты из шоу, где вместе с партнершей.
Фанаты поблагодарили пару за эмоции в шоу и отметили, что они были одними из лучших:
- "Прекрасная пара. Знайте Мэл, Лиза, вы лучшие на этом проекте и мои личные победители. Ну, и еще просто ohuenno выглядите как пара";
- "Благодарю вас за эту осень, спасибо за все превращения, спасибо за дух и свое Я, за ценные моменты, за любовь, вашу к нам и нашу отдачу вам";
- "Великолепный раздел в книге жизни! Вы – огонь. Любовь!";
- "А я сразу сказала – девка огонь. Никого другого не могу с тобой теперь представить в танце и не в танце тоже. Лиза самая лучшая!";
- "Я буду скучать по всей этой еженедельной атмосфере";
- "Вами можно любоваться вечно. Люблю искренность и огонь в глазах. Окрыленные, вы счастливы. И что может быть лучше?";
- "Самые огненные и непревзойденные!!!";
- "Между вами произошла какая-то невероятная химия, и это уже была половина вашего успеха. Спасибо судьбе, что вы встретились и подарили нам столько красивых танцев".