Ми більше не пара, – Ксенія Мішина розійшлася з Олександром Еллертом

Учасниця першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розійшлась з обранцем Олександром Еллертом. Зірка заявила, що їхній розрив був раптовим, але відновлювати стосунки з гумористом вона не планує.

32-річна Ксенія Мішина та 34-річний Олександр Еллерт були разом майже рік, однак вирішили розійтися. За словами акторки, це назавжди. Вона зрозуміла, що переможець "Холостячки" більше не повинен бути частиною її життя.

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Ми більше не пара, це моє остаточне рішення. Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї зняли б драму,

– заявила зірка.

Ксенія Мішина не стала розкривати драматичні деталі стосунків з Олександром Еллертом. Ба більше, вона звернулась з проханням до фанів, нічого не запитувати й нічого не дізнаватися.

"Я довго займаюся своїм духовним життям, працюю зі своїми емоціями, вчуся любити та приймати любов, вчуся радикальному пробаченню цього світу, але сьогодні я зрозуміла, що зраджувати себе і свого сина я більше не можу", – написала "Холостячка".

Додамо, Ксенія Мішина залишила всі спільні фото й відео з Олександром Еллертом, однак відписалася від нього в інстаграмі. Тоді як гуморист наразі не стежить за жодним користувачем.

До слова, зараз ексзакохані відпочивають окремо: акторка – з подругою, а переможець "Холостячки" – з мамою на морі. Еллерт публікує життєрадісні інстаграм-сторіс, показуючи як катається на водних мотоциклах.

Про розрив стосунків Мішиної та Еллерта заговорили ще у квітні: