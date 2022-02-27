Мета – мільйон доларів: Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають гроші українським біженцям

Американські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі збирають кошти для українських біженців, що постраждали внаслідок російсько-української війни. У їхніх планах зібрати мільйон доларів.

Голлівудські знаменитості Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі допомагають Україні не лише словом, а й ділом. Вони оголосили про збір коштів біженцям.

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Рейнольдс і Лайвлі збирають гроші для українських біженців

Зірки співпрацюють з благодійним фондом ООН. Вони заявили, що подвоюватимуть кошти, які люди надсилатимуть для підтримки українських біженців.

За 48 годин незліченна кількість українців була змушена тікати зі своїх будинків до сусідніх країн. Вони потребують захисту. Ми збільшили пожертву до 1 млн доларів, щоб подвоїти підтримку,

– написав Раян Рейнольдс.

Актор поділився фото, на якому показав матір з дитиною, які сідають в поїзд.



Українська сім'я евакуюється з країни / Фото з інстаграму Раяна Рейнольдса

"УВКБ ООН на місці, допомагаючи більш ніж 50 тисячам українців, які були змушені залишити свої будинки менш ніж за 48 годин. УВКБ ООН надає допомогу у порятунку життів, а також працює із сусідніми країнами, щоб забезпечити захист цих сімей", – додала Блейк Лайвлі, яка також закликала фінансово підтримувати біженців.

Світові зірки, які підтримують Україну:

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