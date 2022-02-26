Путін порушив права людини

На відео Мадонна порівняла Володимира Путіна з Адольфом Гітлером. Вона наголосила, що всі слова агресора – брехня.

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Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну повинне зупинитися! Будь ласка, надішліть гуманітарну допомогу, щоб допомогти мільйонам громадян України, життя яких постраждало від цієї кризи. Путін порушив усі чинні угоди про права людини,

– зазначила співачка.

Артистка додала, що Путін не має права намагатися стерти існування України. Вона наголосила, що підтримує президента Володимира Зеленського.

"Ми молимося за вас і вашу країну! Не відчуваймо себе безпорадними, коли стикаємося з геополітичними діями такого масштабу. Є речі, які ми можемо зробити", – написала Мадонна.

Вона також прикріпила посилання на статтю про те, як зараз можна підтримати Україну. До речі, наприкінці допису співачка українською мовою написала "Слава Україні", "Героям слава".

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