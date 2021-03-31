Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вперше показала обличчя маленької доньки: фото

Знаменита акторка Мер'єм Узерлі на початку січня 2021 року вдруге стала мамою. Вона народила донечку. Лише зараз зірка популярного серіалу "Величне століття" наважилася показати обличчя новонародженої крихітки.

Мер'єм Узерлі належить до тих зіркових матусь, які рідко оприлюднють кадри з сімейного життя. Вона намагається тримати особисте щастя якомога далі від сторонніх очей, проте інколи робить винятки та поширює миловидні фотографії.

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Мер'єм Узерлі показала обличчя другої доньки

Майже через 3 місяці після пологів акторка наважилася показати прихильникам обличчя своєї другої донечки. Узерлі зробила декілька селфів вдома, під час відпочинку з дітьми.

Крихітка у красивому білому вбранні лежала у матусі на ногах та дивилася в камеру, а інша донька смакувала чимось та тримала матусю за руку. Сама ж Мер'єм постала перед камерою без макіяжу та в домашньому вбранні. Вона зачарувала природною вродою та бездоганним зовнішнім виглядом.



Мер'єм Узерлі з двома доньками / Скриншот інстаграм-сторіз Мер'єм Узерлі



Мер'єм Узерлі з двома доньками / Скриншот інстаграм-сторіз Мер'єм Узерлі

Зіркові батьки та їхні маленькі діти: