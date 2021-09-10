У мережі показали розкішну віллу співачки Гайтани: фото будинку
Джерело:"Викриття"
Журналісти показали елітний будинок української зірки Гайтани. Вона мешкає у селі Іванковичі, що під Києвом. Артистка живе у розкішній двоповерховій віллі.
Відома виконавиця Гайтана припинила діяльність у шоу-бізнесі та якнайбільше часу присвячує родині, а особливо своїй доньці. Тому будинок артистки має велике подвір'я для розваг дівчинки.
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Маєток Гайтани
Знаменитість мешкає у селі Іванковичі, що під Києвом, у напрямку Одеської траси. Як і більшість зіркових домів, будинок Гайтани розташований у котеджному містечку біля озера Круглик.
Маєток Гайтани / Скриншот з відео
Двоповерхова вілла Гайтани розташована на величезному подвір'ї. У ньому є майданчик для доньки співачки, Сапфір-Ніколь. Дівчинка може проводити час на гойдалці, гірці, у пісочниці, басейні та на батуті.
Донька Гайтани / Фото з інстаграму Гайтани
Гайтана доглядає також за невеликим городом. Там вона вирощує картоплю, огірки, помідори та полуницю. Також зірка займається авокадо й манго. Як розповідала артистка, вона вирощує власні продукти не тільки для себе, але й для того, щоб донька бачила, як ростуть овочі й фрукти.
Гайтана / Фото з інстаграму Гайтани
Де живуть українські зірки
- Ірина Білик мешкає у розкішному котеджному містечку "Козирна карта" під Києвом. Вартість будинків там стартує від 7 мільйонів гривень. Маєток співачки одноповерховий, але дуже просторий, немов американське бунгало.
- Настя Каменських і Потап живуть у селищі Романків, що поблизу Конча-Заспи. Двоповерховий елітний будинок в італійському стилі надійно охороняється.
- Влад Яма близько рік тому завершив працю над власним помешканням у стилі лофт. Він показав сімейне гніздечко на відео.