Відома українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна народилась в Криму. Однак коли дівчинці було 6 місяців, її батьки вирішили переїхати до Магадану.

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Складне дитинство Маші Єфросиніної

У Магадані постійно був страшенний холод. Тільки за певної температури повітря Машу відпускали на прогулянку.

У нас у дворі були гойдалки, коли було -10 і -15, можна було вийти погуляти. Мама мені завжди казала: "Я тебе дуже прошу, не треба лизати нічого залізного, бо примерзне язик". Я виходила на ту гойдалку і примерзала, це страшенний біль. І тому я язика поранила, знаєте, заткнутися досі не можу,

– з гумором розповіла зірка.

Батьки Єфросиніної багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. Маша рідко бачила маму, тому користувалась кожною нагодою, аби провести час з найріднішою.

"Коли в нас збиралися гості, мама готувала весь стіл сама, я зрозуміла одну класну фішку, якщо я буду їй допомагати готувати – є можливість провести з нею час. Я так старалась нарізати, щоб мамі сподобалось, щоб вона мене ще покликала їй допомагати. Я навіть горошок могла нарізати, аби мама мені дозволила робити те олів'є з нею", – пригадала знаменитість.



Маша Єфросиніна з мамою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Попри велику любов та повагу до матері, Маша Єфросиніна, як і всі, робила помилки. Вона зізналась, що є речі, за які перед ненькою досі соромно. Так, у підлітковому віці дівчина почала курити.

Я на балконі це робила і мама приходила: "Ану, дай понюхаю". "То не я, я стояла поруч біля лавочки, де палять". Потім знаходила цигарки, я казала, що не мої, взяла потримати, щоб їх не налаяли батьки. Вона давала мені очима зрозуміти, що вона мені "вірить", але ніколи не спалила мене перед татом,

– зізналась зірка.

Як виховує доньку Нану

Телеведуча розповіла, що так, як виховували її, вона намагається виховувати доньку Нану: "Роби свої помилки, я не буду лізти з порадами. Але якщо вони тобі потрібні – приходь. Бачу по своїй донечці, я прямо бачу, як вона йде на помилку, і я себе стримую, кажу: "Нанусік, буде боляче, але це твій шлях".



Маша Єфросиніна з донькою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Зазначимо, що Маша Єфросиніна є дуже близька з донькою. Тому знаменитості було дуже непросто відпускати дівчину на навчання в Канаду. Вона мало не ридала в аеропорту, тож до неї підійшли незнайомі люди й почали заспокоювати.

Цікаво, що Нана вже отримує перші чесно зароблені гроші. Після перших місяців за кордоном дівчина висловила бажання працювати в компанії зіркової матусі. Щоправда, Нана працює тільки на найнижчих посадах.