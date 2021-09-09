Відома українська телеведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна народилась в Криму. Однак коли дівчинці було 6 місяців, її батьки вирішили переїхати до Магадану.
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Складне дитинство Маші Єфросиніної
У Магадані постійно був страшенний холод. Тільки за певної температури повітря Машу відпускали на прогулянку.
У нас у дворі були гойдалки, коли було -10 і -15, можна було вийти погуляти. Мама мені завжди казала: "Я тебе дуже прошу, не треба лизати нічого залізного, бо примерзне язик". Я виходила на ту гойдалку і примерзала, це страшенний біль. І тому я язика поранила, знаєте, заткнутися досі не можу,
– з гумором розповіла зірка.
Батьки Єфросиніної багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. Маша рідко бачила маму, тому користувалась кожною нагодою, аби провести час з найріднішою.
"Коли в нас збиралися гості, мама готувала весь стіл сама, я зрозуміла одну класну фішку, якщо я буду їй допомагати готувати – є можливість провести з нею час. Я так старалась нарізати, щоб мамі сподобалось, щоб вона мене ще покликала їй допомагати. Я навіть горошок могла нарізати, аби мама мені дозволила робити те олів'є з нею", – пригадала знаменитість.
Маша Єфросиніна з мамою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Попри велику любов та повагу до матері, Маша Єфросиніна, як і всі, робила помилки. Вона зізналась, що є речі, за які перед ненькою досі соромно. Так, у підлітковому віці дівчина почала курити.
Я на балконі це робила і мама приходила: "Ану, дай понюхаю". "То не я, я стояла поруч біля лавочки, де палять". Потім знаходила цигарки, я казала, що не мої, взяла потримати, щоб їх не налаяли батьки. Вона давала мені очима зрозуміти, що вона мені "вірить", але ніколи не спалила мене перед татом,
– зізналась зірка.
Як виховує доньку Нану
Телеведуча розповіла, що так, як виховували її, вона намагається виховувати доньку Нану: "Роби свої помилки, я не буду лізти з порадами. Але якщо вони тобі потрібні – приходь. Бачу по своїй донечці, я прямо бачу, як вона йде на помилку, і я себе стримую, кажу: "Нанусік, буде боляче, але це твій шлях".
Маша Єфросиніна з донькою / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
Зазначимо, що Маша Єфросиніна є дуже близька з донькою. Тому знаменитості було дуже непросто відпускати дівчину на навчання в Канаду. Вона мало не ридала в аеропорту, тож до неї підійшли незнайомі люди й почали заспокоювати.
Цікаво, що Нана вже отримує перші чесно зароблені гроші. Після перших місяців за кордоном дівчина висловила бажання працювати в компанії зіркової матусі. Щоправда, Нана працює тільки на найнижчих посадах.