Известная исполнительница Гайтана прекратила деятельность в шоу-бизнесе и больше времени посвящает семье, а особенно своей дочери. Поэтому дом артистки имеет большой двор для развлечений девочки.
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Имение Гайтаны
Знаменитость живет в селе Иванковичи под Киевом, в направлении Одесской трассы. Как и большинство звездных домов, дом Гайтаны расположен в коттеджном городке возле озера Круглик.
Имение Гайтаны / Скриншот с видео
Двухэтажная вилла Гайтаны расположена на огромном дворе. В нем есть площадка для дочери певицы, Сапфир-Николь. Девочка может проводить время на качелях, горке, в песочнице, бассейне и на батуте.
Дочь Гайтаны / Фото с инстаграма Гайтаны
Гайтана ухаживает также за небольшим огородом. Там она выращивает картофель, огурцы, помидоры и клубнику. Также звезда занимается авокадо и манго. Как рассказывала артистка, она выращивает собственные продукты не только для себя, но и для того, чтобы дочь видела, как растут овощи и фрукты.
Гайтана / Фото с инстаграма Гайтаны
Где живут украинские звезды
- Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" под Киевом. Стоимость домов там стартует от 7 миллионов гривен. Имение певицы одноэтажное, но очень просторное, как американское бунгало.
- Настя Каменских и Потап живут в поселке Романков, вблизи Конча-Заспы. Двухэтажный элитный дом в итальянском стиле надежно охраняется.
- Влад Яма около года назад завершил работу над собственным домом в стиле лофт. Он показал семейное гнездышко на видео.