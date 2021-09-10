Известная исполнительница Гайтана прекратила деятельность в шоу-бизнесе и больше времени посвящает семье, а особенно своей дочери. Поэтому дом артистки имеет большой двор для развлечений девочки.

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Имение Гайтаны

Знаменитость живет в селе Иванковичи под Киевом, в направлении Одесской трассы. Как и большинство звездных домов, дом Гайтаны расположен в коттеджном городке возле озера Круглик.


Имение Гайтаны / Скриншот с видео

Двухэтажная вилла Гайтаны расположена на огромном дворе. В нем есть площадка для дочери певицы, Сапфир-Николь. Девочка может проводить время на качелях, горке, в песочнице, бассейне и на батуте.

Гайтана
Дочь Гайтаны / Фото с инстаграма Гайтаны

Гайтана ухаживает также за небольшим огородом. Там она выращивает картофель, огурцы, помидоры и клубнику. Также звезда занимается авокадо и манго. Как рассказывала артистка, она выращивает собственные продукты не только для себя, но и для того, чтобы дочь видела, как растут овощи и фрукты.

Гайтана
Гайтана / Фото с инстаграма Гайтаны

Где живут украинские звезды

  • Ирина Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" под Киевом. Стоимость домов там стартует от 7 миллионов гривен. Имение певицы одноэтажное, но очень просторное, как американское бунгало.
  • Настя Каменских и Потап живут в поселке Романков, вблизи Конча-Заспы. Двухэтажный элитный дом в итальянском стиле надежно охраняется.
  • Влад Яма около года назад завершил работу над собственным домом в стиле лофт. Он показал семейное гнездышко на видео.