У мене є ще один сенс життя, – Олександра Заріцька прокоментувала виліт з "Танців"
Джерело:інстаграм Олександри Заріцької
У 10 випуску "Танців з зірками" паркет покинула солістка KAZKA Олександра Заріцька. Після вильоту за крок до чвертьфіналу співачка не стала заливатись слізьми, а з головою поринула в музику. Вона зізналась, що проєкт зробив її найщасливішою у світі.
У зоні ризику Олександра Заріцька та Юрій Мєшков опинились з Костянтином Войтенком і Роксоланою Маланчук. Їхня самба виявилась слабшою, ніж у конкурентів, тому вони назавжди попрощались з паркетом "Танців з зірками". Одна артистка не горює з цього приводу.
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За словами KAZKA, завдяки проєкту вона втілила свою дитячу мрію – навчилась танцювати й не соромитися себе.
У мене тепер є ще один сенс життя, окрім музики, – танці. Я покажу ще більші результати, тепер я точно знаю, що нереального не існує,
– заявила Олександра Заріцька.
Вона вперше зізналась, що близькі відмовляли її від участі в "Танцях", бо вона нібито часом буває несерйозною, а її фізична підготовка залишає бажати кращого. Однак на шоу у неї повірила "величезна кількість талановитих і геніальних людей".
"Вирішити брати участь у шоу "Танці з зірками" було дуже ризикованим і важким для мене рішенням. Майже всі мене відмовляли… Майже всі були впевнені, що мене вистачить на два-три ефіри, але мало хто знав, що танці були моєю великою мрією", – поділилась Олександра Заріцька.
Безумовно, солістка KAZKA не забула про партнера Юрія Мєшкова, з яким їй приписували роман.
І найбільшим подарунком, який приніс мені проєкт, став мій вчитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем – Юра,
– додала Олександра Заріцька.
Олександра Заріцька з партнером Юрієм Мєшковим / Фото з інстаграму солістки гурту KAZKA
Олександра Заріцька з партнером Юрієм Мєшковим / Фото з інстаграму солістки гурту KAZKA
Чому солістці KAZKA приписували роман з партнером по "Танцях"
- У 6 випуску "Танців з зірками" Юрій Мєшков натякнув, що закоханий в Олександру Заріцьку. Вона нібито подобається йому як дівчина, а не як артистка.
- Упродовж участі в проєкті співачка зустрічалась з таємничим бойфрендом, який був далеким від світу шоу-бізу. Нові стосунки вона не могла назвати суперздоровими, адже їй бракувало часу на побачення з коханим.
- Минулого тижня стало відомо, що роман Заріцької закінчився. Усе тому, що її хлопець "не був суперстресостійким до Юри".
- Продюсери "Танців з зірками" всіляко підігрівали чутки про роман Заріцької та Мєшкова, а в 10 ефірі розгорнули сватання, на якому була бабуся співачки.