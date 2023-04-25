Гидко, – MELOVIN засудив українців, які досі спілкуються російською мовою

Український співак MELOVIN висловився про українців, які попри війну досі спілкуються російською мовою. Артист заявив, що йому гидко та неприємно, коли він чує мову агресора від земляків.

Співак заговорив про російськомовних українців, які зараз мешкають у Європі. Додамо, що навіть голлівудський актор Орландо Блум українською вимовив "Укрзалізниця".

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Співак засудив російськовомних українців

MELOVIN пояснив, чому саме йому гидко, коли він чує, як українці за кордоном спілкуються російською мовою.

Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Бо я йду з колегами, і я боюся. Я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець,

– заявив співак.

Як відреагували українці

Це інтерв'ю артиста викликало бурхливу реакцію у соцмережі. Українці почали обговорювати позицію співака. Одні погодилися з його думкою, але знайшлися й ті, кому його заява не сподобалася. Що пишуть українці у коментарях:

"Підтримую! Бо ходиш і не можеш зрозуміти: чи то свій і треба йти обійматись, чи то ворог... І ще максимально вже дістало пояснювати місцевим, як так виходить, що Росія вбиває українців, а українці спілкуються російською".

"Дуже пишаюся тими українцями, яким важко не важко, але вони говорять українською, ви такі круті. Якщо у вас шось не виходить, не переймайтесь, головне – ви пробуєте".

"Ти сам майже все життя говорив цією мовою і щось до 2022 це тебе не дуже цікавило, хоча війна була вже 8 років… На жаль, тема повної українізації – то питання на роки, не зможуть всі люди одразу перейти на іншу мову, треба час".

"Згодна! Але російськомовні українці теж люди, і вони не їдуть до Росії чи самопроголошених республік, бо люблять свою країну".

"Я розумію тебе... Н ажаль, для багатьох, для мене теж, розмовляти російською легше, це виходить автоматично. Бо щоб розмовляти українською, потрібні сили і енергія".

"Є неймовірно багато людей, що спілкуються російською, вони навіть не українці, але підтримують Україну".

До слова, раніше український співак MELOVIN розповідав, як на зйомках одного з кліпів його сприйняли за диверсанта. Все через те, він виліз на один з високих дахів у Львові. Тоді люди навіть викликали поліцію.