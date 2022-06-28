Український артист MELOVIN взяв участь у зйомці масштабного кліпу "Ми з України", в якому об'єдналися виконавці. Свій уривок він зняв у Львові та розповів про те, що залишилось за лаштунком.

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MELOVIN про те, як його назвали диверсантом

Співак пригадав, як знімав свою частину кліпу. Для цього він виліз на один з високих дахів у Львові, через що люди запідозрили, що він диверсант.

За лаштунками залишились сльози моєї команди, бо вона залазила зі мною на цей дах. Це дах у центрі Львова. Там велика висота. Спочатку ти підіймаєшся ліфтом, потям я залазив на підборах по маленьких сходинках ще на один поверх вище, там було все під напругою, йшов дощ, з'явилась блискавка,

– розповів MELOVIN.

"Потім викликали поліцію, тому що хтось сказав, що там якісь диверсанти ходять, щось фотографують. Було весело. Приїхала поліція, побачила, що це я, вийшов MELOVIN на підборах в обмундируванні, зрозуміли, що все добре", – з гумором додав виконавець.



MELOVIN під час зйомок кліпу / Скриншот з відео

Знаменитість зізнався, що у повсякденному житті він не носить взуття на високих підборах. Він додав, де перебуває зараз: "Я живу під Львовом, у містечку Жовква, з командою, зі своїми друзями. Живемо, працюємо", – поділився MELOVIN.

Нагадаємо, MELOVIN переробив сторінки своїх команд у координаційні та волонтерські центри. Він з друзями займається розвезенням та сортуванням гуманітарної допомоги. Також співак продовжує виступати з благодійними концертами.

"Змінились цінності людей стосовно фан-публіки – артиста. Трохи по-іншому це й трохи приємніше. Я не дуже люблю обійматися з незнайомими людьми, але зараз хочеться всіх обіймати навколо й казати: слава Богу, що ти живий-здоровий", – додав артист.