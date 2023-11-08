На одній із центральних вулиць Львова MELOVIN попросив мікрофон у вуличного музиканта. Він виконав трек "Один не Один", який офіційно вийде у світ 14 листопада.

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MELOVIN виступив у Львові прямо на вулиці

Український співак виклав відповідний ролик у своєму інстаграмі. Перед виступом він зізнався, що дуже хвилюється й у нього "тремтять ноги". Адже заспівати MELOVIN вирішив спонтанно. З відео видно, що навколо артиста зібралось чимало львів'ян та гостей міста. Публіка дуже тепло зустріла артиста – усі аплодували та знімали виступ.

Як слухачі відреагували на новий трек

"Оце ти, Мел, продуктивно до Львова з'їздив. Відео до нової пісні зняв, у фотосесіях знявся, в центрі міста заспівав, що в сумці показав, ще й скільки коштує look розповів. Красунчик просто!"

"В моїй голові "Один не Один" твоїм голосом звучить безперестанку, нічого не можу з цим зробити, причепилась так причепилась".

"Хочу вже студійку, щоб "врубити" в машині на повну і слухати, до метеликів і мурах".

"Слухай, а це ж теж вийшов той самий спонтанний моментик магії, як тоді, коли ти дівчині квіти подарував. Цього разу не дівчині, а людям, і не квіти, а частинку себе через свої пісні, але заставив всіх усміхатись, просто так, спонтанно, бо відчув вайб і просто захотілось. Це чарівно".

"Спочатку хвилюєшся, а коли робиш свою улюблену справу, то кайфуєш у процесі. Це круто! Чекаю на прем'єру".

"Виступ зачепив душу, було радісно і боляче водночас. Бо так гостро захотілося миру, наповнитися спокоєм і хвилюватися тільки через якісь взагалі незначні події".

Що ще робив MÉLOVIN у Львові