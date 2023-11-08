На одной из центральных улиц Львова MELOVIN попросил микрофон у уличного музыканта. Он исполнил трек "Один не Один", официально вышедший в свет 14 ноября.
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MELOVIN выступил во Львове прямо на улице
Украинский певец выложил соответствующий ролик в своем инстаграмме. Перед выступлением он признался, что очень волнуется и у него "дрожат ноги". Ведь спеть MELOVIN решил спонтанно. Из видео видно, что вокруг артиста собралось множество львовян и гостей города. Публика очень тепло встретила артиста – все аплодировали и снимали выступление.
Как слушатели отреагировали на новый трек
- "Вот ты, Мел, продуктивно во Львов съездил. Видео к новой песне снял, в фотосессиях снялся, в центре города спел, что в сумке показал, еще сколько стоит look рассказал. Красавчик просто!"
- "В моей голове "Один не Один" твоим голосом звучит непрестанно, ничего не могу с этим поделать, прицепилась так прицепилась".
- "Хочу уже студийку, чтобы "врубить" в машине по полной и слушать, к бабочкам и муравьям".
- "Слушай, а ведь это тоже получился тот самый спонтанный момент магии, как тогда, когда ты девушке цветы подарил. На этот раз не девушке, а людям, и не цветы, а частичку себя через свои песни, но заставил всех улыбаться, просто так, спонтанно, потому что почувствовал вайб и просто захотелось. Это волшебно".
- "Сначала волнуешься, а когда делаешь свое любимое дело, то кайфуешь в процессе. Это круто! Жду премьеры".
- "Выступление задело душу, было радостно и больно одновременно. Потому что так остро захотелось миру, наполниться спокойствием и волноваться только из-за каких-то вообще незначительных событий".
Что еще делал MELOVIN во Львове
- На улицах Львова певца встретил блоггер Николас Карма. Он выяснил, сколько стоит наряд MELOVIN. На артисте был черный топ, черные джинсы, пальто в клетку и массивные ботинки.
- Также MELOVIN добавил, что уже прошло 200 дней, как он перестал пить алкоголь. Артист посоветовал вести здоровый образ жизни и другим людям.
- Известно, что в начале полномасштабного вторжения певец временно переехал во Львов. Именно во Львовской области артист выпустил песню "Не медли", которой хотел поддержать всех украинцев.