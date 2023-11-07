Блогер Ніколас Карма показав нове відео на своїй сторінці. У Львові він зустрів співака MELOVIN та традиційно запитав, скільки коштує образ знаменитості.

До слова Олександра Заріцька набила велике тату на спині та похвалилася результатом: фото

MELOVIN розповів, скільки коштує його образ

Епатажний та стильний виконавець був одягнений у чорний топ, чорні джинси палаццо та клітчасте пальто. Його образ доповнювали черевики на масивній підошві та аксесуари.

Я у тому, в чому мати народила. Цьому пальто 5 років – 2 тисячі гривень. Я люблю мас-маркет, я люблю секонд. Це (топ, – 24 Канал) український бренд з нормальною помірною ціною, не більше 2 тисяч. Джинси – 2500 гривень. Взуття – 1500 гривень,

– розповів MELOVIN.

Артист також розповів, що купив своє взуття, коли був напідпитку, а тому помилився з розміром. Та зараз воно стало йому зручне. MELOVIN поділився, що вже 200 днів не вживає алкоголь – він радить тверезе життя й іншим. Ніколас своєю чергою похвалився, що не п'є понад 10 років.

Ніколас Карма та MELOVIN: відео

Раніше Ніколас Карма зустрів Тіну Кароль

Тіна Кароль у Львові також вигуляла лаконічний повсякденний образ. Вона була одягнута у темно-сині лосини за 1000 гривень та сірий лонгслив від Skims теж за 1000.

Також зірка похвалилась кросівками Adidas до 3 тисяч гривень і м'ятним рюкзаком від британського бренду Hunter за 200 євро.