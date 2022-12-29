Український артист MELOVIN (Костянтин Бочаров), який нещодавно переспівав хіт Алли Пугачової, поділився неприємною подією у своїх соціальних мережах. Він потрапив у ДТП в Києві.

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MELOVIN потрапив у ДТП

Виконавець розповів, що їхав у таксі, щоб придбати подарунки рідним та іграшки на ялинку. Та в певний момент бус врізався в авто. Цю пригоду MELOVIN назвав своїм "другим днем народженням". Артист обійшовся легкими травмами – голови та коліна.

Всім брют моїм коштом. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіка, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров'я, буває все, добре що живі. P.S Куплю іграшки вже в Одесі. Дякую Всесвіту, що живий,

– поділився MELOVIN.

Співак також поділився фотографіями з міста події. З кадрів видно, що бус врізався та пошкодив бік машини ближче до капота.



MELOVIN потрапив в аварію / Фото з соцмереж артиста



MELOVIN потрапив в аварію / Фото з соцмереж артиста

Додамо, нещодавно MELOVIN відіграв свій перший концерт у Києві. Хоч виступ був на підтримку ЗСУ, його намагались зірвати противники ЛГБТ-спільноти.

Зазначимо, що за останні кілька місяців про аварію також зізнавалась MamaRika. Вона розповідала, що авто попереду різко загальмувало, через що відбулось зіткнення. Але невелика швидкість допомогла обійтися без наслідків.