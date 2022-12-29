Український артист MELOVIN (Костянтин Бочаров), який нещодавно переспівав хіт Алли Пугачової, поділився неприємною подією у своїх соціальних мережах. Він потрапив у ДТП в Києві.
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MELOVIN потрапив у ДТП
Виконавець розповів, що їхав у таксі, щоб придбати подарунки рідним та іграшки на ялинку. Та в певний момент бус врізався в авто. Цю пригоду MELOVIN назвав своїм "другим днем народженням". Артист обійшовся легкими травмами – голови та коліна.
Всім брют моїм коштом. І такі поїздки на таксі бувають. Бусік врізався в нас біля епіка, їхав купляти подарунки та іграшки на ялинку. Болить голова, болить коліно, водію міцного здоров'я, буває все, добре що живі. P.S Куплю іграшки вже в Одесі. Дякую Всесвіту, що живий,
– поділився MELOVIN.
Співак також поділився фотографіями з міста події. З кадрів видно, що бус врізався та пошкодив бік машини ближче до капота.
MELOVIN потрапив в аварію / Фото з соцмереж артиста
MELOVIN потрапив в аварію / Фото з соцмереж артиста
Зазначимо, що за останні кілька місяців про аварію також зізнавалась MamaRika. Вона розповідала, що авто попереду різко загальмувало, через що відбулось зіткнення. Але невелика швидкість допомогла обійтися без наслідків.