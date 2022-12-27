Нещодавно, 18 грудня, MELOVIN дав свій перший за 2022 рік концерт у Києві, який спробували зірвати, бо він бісексуал. Лише зараз співак опублікував в інстаграмі відео одного з номерів, в якому переспівав російськомовний трек Алли Пугачової – з "живи спокойно, страна" на "гори спокійно русня".

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MELOVIN потролив росіян піснею Пугачової

"Ти будеш гарним добривом для нас. Якщо на наші землі знов положиш глаз, то знай: тебе тут вб'ють, в полон тут не візьмуть, а твоє тіло в "рашку" не візьмуть. Ти був ніким, а лишишся у нас. Під сльози вякнеш: "А хто ж бомбив бомбас?" А я щас покажу, як наші ЗСУ *башать тут таку як ти русню. Гори спокійно, русня. "Спецоперація" така. Тепер і ти потерпи. Ну ізвіні, ну ізвіні", – заспівав артист у Києві.

Дякую нашим Збройним Силам України за змогу продовжувати робити свою справу! На своєму музичному та культурному фронті ми зробимо все, аби ви й надалі отримували необхідне задля перемоги,

– прокоментував MELOVIN у мережі.

Він також додав, що частину зароблених грошей передав на безпілотник для 1-ї окремої бригади імені Івана Богуна.

Нагадаємо, пісню "Живи спокойно, страна" Алла Пугачова випустила як насмішку над публікою та журналістами, які перемивали їй кісточки на перших шпальтах і сунули носа в особисте життя. Зараз же в Росії її вважають зрадницею, адже "спецоперацію" Кремля вона не підтримує, але й за Україну відкрито не виступає. Раніше Пугачова називала росіян рабами та "присаджувала" пропагандистів – Микиту Міхалкова та Соловйова.