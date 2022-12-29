MamaRika дістали так, що всім хейтерам вона відповіла просто під час чергового фарбування. Артистка пояснила, чому не повернеться ні в природний русявий, ні в блонд.

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MamaRika відповіла на хейт через рожеве волосся

"Так, я знову фарбуюся в рожевий. А потім зроблю це ще багато-багато разів. Мене конкретно дістала реакція деяких моїх закомплексованих підписниць з проханням повернутися в блонд, що цей колір нібито більше для малоліток і так далі", – написала MamaRika в інстаграм-сторіс.

Вона заявила, що до старості фарбуватиметься в рожевий, адже комплекси – це не про неї. Ба більше, її кумиром є Бадді Вінкл – 94-річна американка, яка стала зіркою соцмереж завдяки своєму бунтарському стилю життя. Вона ходить на вечірки та знімається в кампейнах білизни.

Віку, обмежень, правил не існує, це все у вашій голові! Якщо вам кайфово і при цьому ви не заважаєте іншим – та на здоров'я. Я і в 90 буду рожева, на кедах і з косяком в зубах, звісно в лікувальних цілях. Тему закрили. Інакше буду валити в бан,

– емоційно відповіла артистка.

MamaRika відповіла хейтерам / Фото з інстаграм-сторіс