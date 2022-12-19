Напередодні Дня святого Миколая MELOVIN (справжнє ім'я – Костя Бочаров) зібрав фанів у Києві, щоб подарувати святкову атмосферу та підтримати ЗСУ. На це відреагували гомофоби – прийшли під концертний майданчик з плакатом "ЛГБТ – нищення сім'ї" й агресивно поводилися.

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У Києві спробували зірвати концерт MELOVIN

На вході в Bel Etage Music Hall зібралися чоловіки в чорному, масках і капюшонах. Вони мітингували проти ЛГБТ-спільноти, до якої належить MELOVIN. Однак зірвати концерт їм не вдалося – все закінчилося словесною перепалкою на вулиці. Артист поки ніяк не відреагував на цей інцидент.

У мережі сприйняли це по-різному, але всі без винятку засудили мітингарів:

"Яке позорисько";

"Це недоречно в наш час робити такі провокаційні заходи, мене злить, що є люди, які це організовують, і ті, хто це реалізує";

"Ну що за середньовіччя";

"Це цільова аудиторія Ірини Федишин, тому не дивно".

Так пожартували тому, що у травні співачка оскандалилась заявою про ЛГБТ-спільноту. На її думку, "це великий гріх" і саморуйнування. Тоді MELOVIN нагадав, що "ми не в Московії" та порадив "взяти свої гріхи у свої малесенькі долоньки і піти в ліс".

Нагадаємо, у липні 2021 року MELOVIN здійснив камінг-аут просто на сцені фестивалю Atlas Weekend. Після номера він поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця й огорнувся веселковим прапором. Пізніше KyivPride Awards назвав це головною ЛГБТ+ подією 2021 року.