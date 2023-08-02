Прем'єра пісні та кліпу відбулися 2 серпня. Що цікаво, трек став лідсинглом альбому MROOM 13, прем'єра якого запланована на грудень.

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MELOVIN випустив англомовний трек

На обкладинці треку можна побачити обличчя співака, повністю вкрите хейтерськими коментарями, які MELOVIN отримував від недоброзичливців. Відтак нова композиція перегукується із тим, що 26-річний музикант переживав кілька останніх місяців. Вона просякнута мотиваційним зарядом для тих, хто його потребує. І заохочує сміливців залишатись собою навіть у найстрашніші моменти.

Мені не треба, аби мене всі любили. Вам не треба, аби вас всі любили. Шукайте своїх. Коли треба — покажіть зуби, коли треба — переведіть образи в жарти! Тільки не зупиняйтесь,

– звернувся співак до своїх слухачів.

Відомо, що в кліпі є натяки на реальні події. Зокрема, наприкінці відео молодики в спортивних штанах отримують гроші. Про що цей епізод — співак не уточнює, мовляв, і так було забагато скандальних новин за останній рік.

MELOVIN – Don't Need Your Love: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам сподобалася нова пісня артиста. У коментарях вони висловили своє захоплення та написали багато слів вдячності співаку за його творчість:

"Робота, яка пробирає до самих кісток. Дякую тобі, геній сучасності! Не перестану повторювати, що чекаю стадіонних турів десь між всесвітом і всім світом. Хочу слухати цей трек саме на стадіонах. Найвищих польотів";

"Потужний кліп, потужний задум, потужна пісня";

"Якщо мене спитають, яка українська пісня досягає світового рівня, я покажу цей кліп";

"Пісня на повторі. Співала всю ніч";

"Це дуже круто та неймовірно";

"Пісня чудова, супер сучасна";

"З прем'єрою нової офігенної пісні!️‍ А приспів взагалі просто шикарний";

"Дуже гарна робота, вітаю з прем'єрою";

"Пісня і кліп заслуговують бути на перших сходинках в чартах".