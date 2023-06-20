Інцидент стався на зйомках шоу "Біографія". Спочатку MELOVIN терпів жарти про ЛГБТ, але потім не витримав – кинув мікрофон і пішов зі словами: "Хворі люди".

Цікаво Регіна Тодоренко намилилася в Одесу, яку накривають ракетами: цинічне зізнання зрадниці

Офіційний коментар організаторів шоу

Перш за все, організатори подякували співаку за те, що він погодився прийти на шоу. Згодом вони спробувати виправдатися за інцидент.

Не всі жарти на шоу «заходять», адже частина шоу – це завжди імпровізація. Перед зйомкою ми запитали у Меловіна, чи є якісь теми табу, на що отримали відповідь "ні". Вже на сцені Меловін побачив папку з жартами і міг прочитати якусь їх частину. Якихось претензій чи застережень ми не почули,

– заявили організатори.

Вони вибачилися перед всіма, кого це заділо. "Ми розуміємо, що подібні жарти негативно впливають на ЛГБТ-спільноту", – додали там.

Організатори також звернулися до MELOVIN.

"Мел, якщо тебе це заділо під час зйомок, ти міг, використовуючи нашу платформу пояснити нам, глядачам і іншим стендап-комікам, чому такі жарти є неприйнятними. Ми не є частиною ЛГБТ-спільноти, ми можемо не відстрілювати, які вислови можуть бути "поза червоною лінією", – сказали представники шоу.

Організатори додали, що якщо співак готовий, то можна зробити стрім, де буде публічне обговорення щодо стендапів та жартів на подібні теми.

До слова, раніше музикант показав нарізку жартів зі зйомок "Біографії" щодо ЛГБТ. Ось деякі з них:

"Давай одразу, щоб ні в кого не було ніяких питань. Поговоримо про твою орієнтацію. Ти зазвичай коли в лісі губишся, по компасу орієнтуєшся чи по моху?";

"Ти так хотів усім відкрити те, що ти нетрадиційної орієнтації?";

"Дивись, таке питання. Ти на Atlas зробив камінг-аут. А правда, що м'яч тоді не вийшов насправді за...? "

Артист підкреслив, що сталося це в час, коли весь прогресивний світ відзнaчaє місяць прaйду або місяць гордості.