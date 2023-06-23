MELOVIN покинув павільйон посеред зйомки. Згодом коміки – Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Дмитро Носов та Макс Свій попросили вибачення, однак артист не вірить у їхню щирість. Про це MELOVIN розповів в інтерв'ю 24 Каналу.
До теми Моя країна про свободу, – MELOVIN зі скандалом пішов зі стендап-шоу через жарти про ЛГБТ
MELOVIN про скандал зі стендап-коміками
Співак зазначив, що бути присутнім на шоу, де вголос звучать гомофобні жарти, – значить давати мовчазну згоду:" Я не зможу і не хочу толерувати публічне приниження представників ЛГБТК+ спільноти. Освічена і сучасна людина має розуміти, як коректно спілкуватись, є поняття "нової етики", це треба засвоїти, особливо, якщо ти публічна особа. Україна зараз різна, суспільство різноманітне. Тому нам важливо бути чутливими до таких речей, бути на боці справедливості й не ображати одне одного – з умислом чи ні. Це нормальні цивілізовані правила".
Після публічного розголосу коміки вибачилися, однак таке вибачення MELOVIN вважає спробою всидіти на двох стільцях. На думку артиста, хлопці зробити це не щиро, а тому, що цього хотіла частина суспільства. А потім лайкали відверто гомофобні коментарі нижче.
У мене дійсно немає табуйованих тем. Жарти на тему камінг-ауту, чи бісексуальності – ну, камон, справа не в тому, що я цього не приймаю. Я вам сам з цього приводу купу мемів чи жартів насиплю! Просто жарт кардинально відрізняється від булінгу,
– наголосив артист.
MELOVIN / Фото пресслужби музиканта
Скандал MELOVIN з коміками: головне
- 19 червня в Києві відбувалися зйомки імпровізаційно-просвітницького шоу "Біографія". Одним з гостей того вечора був співак MELOVIN. За словами виконавця, вечір почався чудово, але згодом з боку коміків був булінг.
- Через гомофобні жарти MELOVIN не витримав і покинув знімальний майданчик.
- Згодом у своєму інстаграмі він опублікував відео, де пояснив, що в нього немає табуйованих тем для жартів, але гумор переріс у булінг представників ЛГБТ-спільноти, що він не збирається терпіти.
- Артист підкреслив, що сталося це в час, коли весь прогресивний світ відзнaчaє місяць прaйду або місяць гордості.
- Після розголосу коміки вибачилися перед всіма, кого це заділо. "Ми розуміємо, що подібні жарти негативно впливають на ЛГБТ-спільноту". Однак MELOVIN не вірить у їхню щирість.