MELOVIN покинув павільйон посеред зйомки. Згодом коміки – Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Дмитро Носов та Макс Свій попросили вибачення, однак артист не вірить у їхню щирість. Про це MELOVIN розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

До теми Моя країна про свободу, – MELOVIN зі скандалом пішов зі стендап-шоу через жарти про ЛГБТ

MELOVIN про скандал зі стендап-коміками

Співак зазначив, що бути присутнім на шоу, де вголос звучать гомофобні жарти, – значить давати мовчазну згоду:" Я не зможу і не хочу толерувати публічне приниження представників ЛГБТК+ спільноти. Освічена і сучасна людина має розуміти, як коректно спілкуватись, є поняття "нової етики", це треба засвоїти, особливо, якщо ти публічна особа. Україна зараз різна, суспільство різноманітне. Тому нам важливо бути чутливими до таких речей, бути на боці справедливості й не ображати одне одного – з умислом чи ні. Це нормальні цивілізовані правила".

Після публічного розголосу коміки вибачилися, однак таке вибачення MELOVIN вважає спробою всидіти на двох стільцях. На думку артиста, хлопці зробити це не щиро, а тому, що цього хотіла частина суспільства. А потім лайкали відверто гомофобні коментарі нижче.

У мене дійсно немає табуйованих тем. Жарти на тему камінг-ауту, чи бісексуальності – ну, камон, справа не в тому, що я цього не приймаю. Я вам сам з цього приводу купу мемів чи жартів насиплю! Просто жарт кардинально відрізняється від булінгу,

– наголосив артист.

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MELOVIN / Фото пресслужби музиканта

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