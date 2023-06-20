В інстаграмі з 230-тисячною аудиторією MELOVIN зізнався, що любить стендап і чорний гумор, тож радо погодився на зйомки "Біографії". Якщо за лаштунками була приємна атмосфера, то як тільки коміки вийшли на сцену, "жарти майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору".

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Співак "увімкнув сарказм" і хотів просидіти так до кінця вечора. Однак не стерпів гомофобні стереотипи "від сучасних і прогресивних молодих людей", тож кинув мікрофон і пішов зі словами: "Хворі люди". На думку артиста, коміки принижували не тільки його, а й усіх представників ЛГБТК+ спільноти.

MELOVIN пішов зі стендап шоу через жарти про ЛГБТ

Аби мова йшла тільки про мене – це одне. Але при мені ображали всіх представників спільноти, таких же повноправних українців. Людей, які мені не байдужі. І інтереси яких я досить давно захищаю. Бути присутнім на шоу, де при мені ображають цілу верству, де пропагують нетерпимість до інакшості?

– висловився MELOVIN.

Він підкреслив, що сталося це в час, коли весь прогресивний світ відзнaчaє місяць прaйду або місяць гордості.

"Тобто світові бренди оголошують підтримку ЛГБТК+ спільноті, впізнавані логотипи стають веселковими. А четверо хлопців з України, моїх ровесників, пробують принизити тих, хто тільки-но виборює право на чесність. Разючий контраст, вам не здається?" – наголосив співак у відео.

Моя країна про свободу. Слава Україні,

– завершив MELOVIN.

Музикант також показав нарізку жартів зі зйомок "Біографії". Ось деякі з них:

"Давай одразу, щоб ні в кого не було ніяких питань. Поговоримо про твою орієнтацію. Ти зазвичай коли в лісі губишся, по компасу орієнтуєшся чи по моху?";

"Ти так хотів усім відкрити те, що ти нетрадиційної орієнтації?";

"Дивись, таке питання. Ти на Atlas зробив камінг-аут. А правда, що м'яч тоді не вийшов насправді за...? "

MELOVIN підтримали у коментарях, бо "шоу лайно", а вислови коміків – "не гумор, а тупі знущання, тупі образи того, що важливо". Дехто навіть каже, що "жарти на рівні 6 класу".