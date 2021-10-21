MELOVIN розповів про рекламу в інстаграмі за 20 тисяч доларів та користування фотошопом

Відомий український співак MELOVIN активно веде сторінку в інстаграмі. Він зізнався, що не любить рекламу, а тому максимально підняв ціни. Також артист розповів, що інколи фотошопить свої знімки.

Популярний український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров), як інші зірки, має офіційну сторінку в інстаграмі. За нею стежать понад 236 тисяч шанувальників. Тому артист цілком може дозволити собі заробляти на блозі.

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MELOVIN розповів про свій інстаграм

Але артист не любить рекламувати що-небудь в інстаграмі. Тому робить це надзвичайно рідко. Та за такі послуги просить чималу суму – 20 тисяч доларів (понад пів мільйона гривень).

Просто підіймаю цінник такий, щоб рекламодавці не погодились. Це рекламна кампанія. Мені нецікаво робити пост. Хтось мені казав, щось це забагато. Так не треба. Я вам сказав скільки, ваша черга казати: "так" чи "ні",

– розповів виконавець.

Також MELOVIN поділився, що часто користується фотошопом.

"Всі страждають на фотошоп, всі це знають. І я також цим страждаю. Коли обличчя заплило, тому що немає часу коригувати свій раціон, ти приходиш після роботи, завалюєшся додому, ти нічого не їв весь день, але на ніч з'їв весь всесвіт їжі. Фото завжди обробляю перед тим як опублікувати", – зізнався співак.

Знаменитість додав, що коли подобається собі, то може оприлюднити фото з або навіть без фільтрів. Але коли його не задовільняє зовнішній вигляд, то редагує світлини.



MELOVIN / Фото з інстаграму зірки

Цікаво, що не тільки MELOVIN користується фотошопом. Часто зірки втрапляли у скандал через надмірне редагування своїх знімків: