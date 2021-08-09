Популярна американська співачка Мадонна часто публікує на особистій сторінці в інстаграмі свої світлини. Днями вона оприлюднила новий знімок, який викликав чимало обговорень в мережі.

До слова Мадонна влаштувала вечірку на природі: яскраві сімейні фото

Нове фото Мадонни

Виконавиця зробила селфі. Вона позувала перед камерою у рожевій кофтинці, крізь яку було видно мереживну спідню білизну. Мадонна вклала волосся легкими хвильками, а на обличчі зробила макіяж. Зірка підкреслила очі тінями та товстими стрілками, а губи нафарбувала помадою темного пудрового кольору.

Найбільше уваги привернули щоки й вилиці співачки. Ймовірно, що Мадонна відредагувала фото, щоб зробити обличчя худим. Однак на світлині воно мало не надто природний вигляд, через що артистку розкритикували.

Реакція мережі

Чимало користувачів мережі почали порівнювати Мадонну з сімейством Кардашян. Адже сестри часто зловживають фоторедакторами. Також зірку почали звинувачувати в тому, що вона занадто використовує фотошоп.

"Мадонна-Кардашян";

"Ти намагаєшся виглядати як Кардашян?";

"Припини фотошопити свої фото так сильно. Це обурливо";

"Перестань виглядати, як Кардашян. Ти забула, що ти Мадонна?";

"Люблю тебе, і завжди буду. Але припини змінювати своє обличчя. Ти й так королева";

"Занадто багато фільтру";

"Мадонно, тобі не потрібен фотошоп. Будь реальною, будь собою. Ти красуня".

Варто зазначити, що багатьом прихильникам Мадонни однаково, чи використовує зірка редактор. Вони пишуть у коментарях тільки компліменти: