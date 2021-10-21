8 ефір "Танців з зірками" відбудеться 24 жовтня, у неділю. Цього тижня учасники готуються до виходу на паркет не з хореографами, а з танцівниками минулих сезонів чи просто улюбленими зірками. Разом з ними вони й виступатимуть.

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Чим дивуватиме наступний випуск

Так, у 8 ефірі пари перетворяться на тріо:

До Артура Логая та Анни Кареліної приєднається Яна Цибульська, яка вибула на початку сезону.

До Ольги Харлан та Дмитра Дікусара – Анна Різатдінова.

На паркет знову повернеться Макс Леонов, який, схоже, вже відновився після аварії. Він станцює з Євгенією Власовою, а також Дмитром Жуком.

До пари MELOVIN та Лізи Русіної доєднається Ілона Гвоздьова, переможниця проєкту. Зірка конфліктувала з парою, тому невідомо, як складатиметься їхнє спілкування та взаємодія на паркеті.

Також очікується, що на шоу повернеться Ольга Фреймут. Однак яку саме роль вона виконуватиме – залишається в секреті.

Що відомо про ДТП за участі Макса Леонова

14 жовтня танцівник потрапив в аварію. Він опублікував лише фото свого BMW й показав, що пошкодив ліву частину – бампер і капот з боку водія. Шанувальники припускають, що авто влетіло у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху.

Танцівник не коментував свій стан, але це натомість зробила Євгенія Власова. Вона розповіла, що її партнер отримав внутрішньочерепну мозкову травму, а тому не може танцювати чи робити підтримки. Співачка хвилювалась через те, що залишилась без партнера на певний час.

Макс Леонов не вийшов на паркет у 7 випуску, однак його замінив Олександр Прохоров.