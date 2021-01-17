Оля Полякова разом з чоловіком і доньками полетіла на Мальдіви на час локдауну в Україні. Попри численну критику за відпочинок на елітному курорті співачка часто ділиться ефектними кадрами з відпочинку. Вона показала фото зі старшою донькою Марією в однакових купальниках.

Навіть попри те, що на зірку звалився шквал критики через зимову відпустку на Мальдівах після мітингу під Кабміном, Оля Полякова продовжує демонструвати розкішний відпочинок в інстаграм-профілі. На піщаному пляжі вона влаштувала зйомку з 15-річною Машею. Перед камерою зіркова мама та донька постали в однакових яскраво-червоних купальниках.

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Оля Полякова з донькою на Мальдівах

Старша донька співачки Марія у свої 15 років вже публічна особистість. Вона мріє про сцену та модельну кар'єру, тому активно з'являється в кадрі з мамою. Дівчинка успадкувала розкішну фігуру Олі Полякової, тому під час кожного відпочинку біля океану хизується формами в купальнику поряд з зіркою.

Для чергової зйомки, яка, за словами виконавиці, не обійшлась без стресу та скандалу, вони обрали суцільні червоні купальники на широких бретелях. Пляжні вбрання неймовірно підкреслили тонкі талії знаменитої мами та доньки. На тлі тропічного лісу вони розпустили волосся та обрали найвигідніші пози, аби засвітити довгі стрункі ніжки.

"Рятувальниці Мальдівів у дії", – написала Оля Полякова, посилаючись на культовий американський серіал "Рятувальники Малібу".



Оля Полякова з донькою на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова з донькою на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова з донькою на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова з донькою на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic Оля Полякова з донькою на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic

Сімейні фото не залишили байдужими ані фанів співачки, ані зіркових колег. Оля Цибульська, Соня Плакидюк та Анатолій Анатоліч були в захваті від кадрів з Мальдівів та наголосили на приголомшливій схожості Маші з мамою. Однак пильні шанувальники помітили фотошоп на світлинах і розкритикували Полякову: