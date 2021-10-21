Популярный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров), как другие звезды, имеет официальную страницу в инстаграме. За ней следят более 236 тысяч поклонников. Поэтому артист вполне может позволить себе зарабатывать на блоге.

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MELOVIN рассказал о своем Инстаграм

Но артист не любит рекламировать что-либо в инстаграме. Поэтому делает это чрезвычайно редко. Но за такие услуги просит немалую сумму – 20 тысяч долларов (более пол миллиона гривен).

Просто поднимаю ценник такой, чтобы рекламодатели не согласились. Это рекламная кампания. Мне неинтересно делать пост. Кто-то мне говорил, что-то это многовато. Так не надо. Я вам сказал сколько, ваша очередь говорить: "да" или "нет",

– рассказал исполнитель.

Также MELOVIN поделился, что часто пользуется фотошопом.

"Все страдают фотошопом, все это знают. И я тоже этим страдаю. Когда лицо заплыло, потому что нет времени корректировать свой рацион, ты приходишь после работы, заваливаешься домой, ты ничего не ел весь день, но на ночь съел всю вселенную пищи. Фото всегда обрабатываю перед тем как опубликовать", – признался певец.

Знаменитость добавил, что когда нравится себе, то может обнародовать фото с или даже без фильтров. Но когда его не удовлетворяет внешний вид, то редактирует фотографии.



MELOVIN / Фото из инстаграма звезды

Интересно, что не только MELOVIN пользуется фотошопом. Часто звезды попадали в скандал из-за чрезмерного редактирования своих снимков: