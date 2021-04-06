Мережею розлетілося фото світської левиці Хлої Кардашян у купальнику та без макіяжу. Кадр без жодних фільтрів і фотошопа виклав помічник зірки, однак він їй не сподобався. Тепер команда блогерки вимагає видалити світлину з просторів інтернету.

Пристрасть сестер Кардашян до фотошопа та фільтрів неможливо не помітити. На всіх знімках в особистих профілях вони виглядають бездоганно. Однак зовнішність знаменитостей в реальному житті суттєво відрізняється від того, якими їх звикла бачити багатомільйонна аудиторія в мережі. Днями це підтвердила 36-річна Хлої Кардашян.

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Помічник зірки опублікував її фото без дозволу. Кадр був зроблений під час сімейного святкування Великодня в розкішному маєтку Кріс Дженнер. На ньому Хлої Кардашян позує в крихітному леопардовому купальнику біля басейну, її фігура виглядає природно. Очевидно, світлина не була попередньо відредагована, адже талія світської левиці не така струнка, а шкіра не така підтягнута, як на інших фото.

Знімок обурив блогерку так, що тепер її команда вимагає видалити його з мережі. Помічники Хлої Кардашян стверджують, що на ньому вона виглядає прекрасно, однак світлина була оприлюднена без її згоди, тому порушує межі приватності.

Хлої виглядає красиво, але як власник авторських прав на фото вона хоче, щоб зображення, не призначене для публікації, було видалено,

– пояснюють представники зірки.

Скандальне фото дивіться тут.

Варто додати, що сама Хлої Кардашян часто ділиться пікантними кадрами в купальнику, однак на них вона демонструє підтягнуту фігуру без зморшок, розтяжок і целюліту: