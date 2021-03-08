Обговорювали колір шкіри Арчі, – Меган Маркл розповіла про расизм в королівській сім'ї

Джерело:CBS News
Скандальне інтерв'ю Опри Вінфрі з Меган Маркл та принцом Гаррі вражає відвертими зізнаннями. Дружина онука Єлизавети II розповіла, що під час першої вагітності їй повідомили, що син не матиме титулу принца та охорони. Також у палаці обговорювали, наскільки темною буде його шкіра.
Розмова Опри з принцом та його коханою тривала 2 години. За цей час пара розповіла багато деталей, що пов'язані з життям у монаршій сім'ї. Меган пригадала, як їй заявили, що син Арчі не матиме королівського титулу.
Читайте також Королева Єлизавета ІІ відреагувала на другу вагітність Меган Маркл
Дружина принца Гаррі зізналася, що коли вона була вагітна чином Арчі, то їй повідомили, що він не матиме титулу принца. Також у нього не буде охорони, яка є у кожного члена родини. Меган вважає, що така заява стала грубим порушенням традицій.
Вони не мають права забирати це. Коли я була вагітна, мені сказали, що хочуть змінити традиції для Арчі. Цікаво, чому? Наш син не буде у безпеці, він перший не білий член цієї сім'ї і не отримає титул, який мають іншій онуки…
– поділилася дружина Гаррі.
Принц Арчі – син принца Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images
Опра Вінфрі запитала жінку, чи вважає вона, що так сталося через його расу. Меган одразу відповіла: "Я дам вам чесну відповідь. У ті місяці, коли я була вагітна, окрім розмов про титул та охорону, обговорювали ще й колір його шкіри. Турбувало те, наскільки темною вона буде після народження".
Проте Меган не зізналася, хто саме таке говорив: "Це мені передав Гаррі. Декілька розмов сім'я вела з ним. Мені здається, що дуже важко розглядати їх як ізольовані інциденти".
Про цю розмову я ніколи не розкажу. У той момент мені було просто незручно, я був трохи шокований,
– поділився принц та додав, що це було на початку стосунків з Маркл.
Гаррі найбільше засмутив той факт, що його родичі не засудили публікації британських таблоїдів, у яких йшлося про расову приналежність обраниці. Принц зазначив, що проти колоніальних інтонацій журналістів тоді виступили понад 70 членів парламенту.
Але ніхто з моєї сім'ї за всі 3 роки нічого так і не сказав. Це боляче,
– наголосив Гаррі.
Принц Гаррі та Меган Маркл з сином / Фото Getty Images