Меган Маркл і принца Гаррі вперше побачили у Лос-Анджелесі після тизеру інтерв'ю з Вінфрі

Джерело:The Daily Mail
Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл папараці підхопили на вулицях сонячного Лос-Анджелеса. Пару побачили разом за кілька годин до публікації тизерів їхнього скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яке можна буде побачити вже 7 березня.
Фанати вже перебувають в очікуванні розмови легендарної Опри з представниками Букінгему. Інтерв'ю вийде на телеканалі CBS о 20:00 за місцевим часом у США. У тизерах, які вийшли в мережі 1 березня, Опра зазначила, що деякі зізнання Меган і Гаррі можуть бути шокуючими.
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Відтак, пару побачили в автомобілі у Санта-Барбарі у неділю, 28 лютого, разом з мамою Меган – Дорією Регланд. Їх запримітили всього за кілька годин до виходу тизерів їхнього інтерв'ю. Сина Арчі в автомобілі, схоже, не було. Що цікаво, за кермом автомобіля був принц Гаррі, який, напевно, вже добре освоївся на дорогах США – йому довелось переходити з лівостороннього британського руху машин на правосторонній.
Меган виглядала в автомобілі дещо втомленою та апатичною, а принц Гаррі був зосередженим. Меган мала на собі солом'яний капелюх, а Гаррі – сіре поло.