Меган Маркл і принца Гаррі вперше побачили у Лос-Анджелесі після тизеру інтерв'ю з Вінфрі

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл папараці підхопили на вулицях сонячного Лос-Анджелеса. Пару побачили разом за кілька годин до публікації тизерів їхнього скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яке можна буде побачити вже 7 березня.

Фанати вже перебувають в очікуванні розмови легендарної Опри з представниками Букінгему. Інтерв'ю вийде на телеканалі CBS о 20:00 за місцевим часом у США. У тизерах, які вийшли в мережі 1 березня, Опра зазначила, що деякі зізнання Меган і Гаррі можуть бути шокуючими.

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Меган і Гаррі в Лос-Анджелесі

Відтак, пару побачили в автомобілі у Санта-Барбарі у неділю, 28 лютого, разом з мамою Меган – Дорією Регланд. Їх запримітили всього за кілька годин до виходу тизерів їхнього інтерв'ю. Сина Арчі в автомобілі, схоже, не було. Що цікаво, за кермом автомобіля був принц Гаррі, який, напевно, вже добре освоївся на дорогах США – йому довелось переходити з лівостороннього британського руху машин на правосторонній.

Меган виглядала в автомобілі дещо втомленою та апатичною, а принц Гаррі був зосередженим. Меган мала на собі солом'яний капелюх, а Гаррі – сіре поло.

Що відомо про інтерв'ю Гаррі та Меган для Опри?

Вперше про запис інтерв'ю представників королівської сім'ї стало відомо 16 лютого. Тоді ж у ЗМІ промайнула інформація, що Букінгем розлютився через це і королева хотіла позбавити пару усіх королівських привілеїв. Втім, це і так сталось, але у зв'язку із повноцінним відходом Меган та Гаррі із королівської сім'ї.

На думку джерела, близького до подружжя, Меган дала інтерв'ю Опрі Вінфрі, тому що хотіла повернути собі голос через недостатню кількість волі.