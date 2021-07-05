Принц Гаррі цього року вже двічі прилітав у Велику Британію та бачився з родичами. У цей час його дружина з сином і донькою були в США. Тепер вони планують вчотирьох прилетіти до Лондона.

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Меган Маркл полетить до Лондона

Днями принц Гаррі прилітав до Лондона, щоб разом із братом Вільямом відкрити пам'ятник матері. Гаррі вже повернувся до дружини та дітей в США, проте зовсім скоро планує знову побачитися з королівською сім'єю.

Гаррі, Меган Маркл та їхні діти – принц Арчі та маленька Лілібет мають прилетіти на масштабне святкування дня народження принцеси Діани. Подію королівський палац через пандемію коронавірусу переніс з липня на осінь.

Якщо Меган все-таки прилетить до Лондона, то це буде її перша зустріч з родиною чоловіка після скандального інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

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Наразі принци Гаррі та Вільям так і не налагодили свої родинні стосунки. Під час приїзду Гаррі до Великої Британії вони обговорювали питання, які зовсім не стосувалися сварки. Королівський експерт зазначив, що для вирішення всіх непорозумінь необхідна присутність Меган Маркл.

"Розмови між принцами були несерйозними. Вільям знає, що Меган повинна бути поруч, щоб обговорювати проблеми. Тому що все сказане повинно пройти через неї", – наголосив експерт.

Можливо, восени синам принцеси Діани все-таки вдасться відкинути всі образи та відновити спілкування, яке було раніше. Також нетерпляче чекає на зустріч з правнуками королева Єлизавета II. Вона ще не бачила доньку принца Гаррі, яку назвали на її честь.