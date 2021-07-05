Принц Гарри в этом году уже дважды прилетал в Великобританию и виделся с родственниками. В это время его жена с сыном и дочерью были в США. Теперь они планируют вчетвером прилететь в Лондон.

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Меган Маркл полетит в Лондон

На днях принц Гарри прилетал в Лондон, чтобы вместе с братом Уильямом открыть памятник матери. Гарри уже вернулся к жене и детям в США, однако совсем скоро планирует снова увидеться с королевской семьей.

Гарри, Меган Маркл и их дети – принц Арчи и маленькая Лилибет должны прилететь на масштабное празднование дня рождения принцессы Дианы. Событие королевский дворец из-за пандемии коронавируса перенес с июля на осень.

Если Меган все-таки прилетит в Лондон, то это будет ее первая встреча с семьей мужа после скандального интервью с Опрой Уинфри.

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На данный момент принцы Гарри и Уильям так и не наладили свои родственные отношения. Во время приезда Гарри в Великобританию они обсуждали вопросы, которые совсем не касались ссоры. Королевский эксперт отметил, что для решения всех недоразумений необходимо присутствие Меган Маркл.

"Разговоры между принцами были несерьезными. Уильям знает, что Меган должна быть рядом, чтобы обсуждать проблемы. Потому что все сказанное должно пройти через нее", – подчеркнул эксперт.

Возможно, осенью сыновьям принцессы Дианы все-таки удастся отбросить все обиды и возобновить общение, которое было раньше. Также с нетерпением ждет встреча с правнуками королева Елизавета II. Она еще не видела дочь принца Гарри, которую назвали в ее честь.