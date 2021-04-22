Меган Маркл мала таємну розмову з Єлизаветою II перед похороном Філіпа, – ЗМІ

Незважаючи на чутки про ворожнечу між Меган Маркл з принцом Гаррі та королівською сім'єю, у важкий час вони об'єднались. Поки Єлизавета II оплакувала смерть свого чоловіка принца Філіпа, по відеозв'язку її підтримувала Меган Маркл.

Принаймі, так стверджують інсайдери видання. З'ясувалось, що Меган зв'язалась із британською королевою за допомогою онлайн-зв'язку. Разом з нею був її син Арчі, якого королева не бачила наживо ще з осені 2019-го року, коли відвезла його у США до матері. Втім, чи був присутні Гаррі на розмові – невідомо.

До слова Не хотіла бути в центрі уваги: чому насправді Меган Маркл не прилетіла до Британії

Зокрема інсайдер видання додав, що Меган Маркл щодня зідзвонювалася з Гаррі, поки той був у Великій Британії з 11 по 20 квітня. Туди він вперше за рік прилетів, аби вшанувати пам'ять свого дідуся принца Філіпа, який помер 9 квітня. На похороні Гаррі вперше за рік також побачили у складі всієї королівської сім'ї. Дружина принца знала, що поїздка до Британії для Гаррі буде складною, тому Меган всіляко намагалася його підтримувати.

Чи була Меган Маркл на похороні?

Одразу ж після смерті принца Філіпа у мережі стало відомо, що на похорон принца Філіпа у Лондон полетить лише принц Гаррі. Меган Маркл змушена була залишитись у Монтесіто, США, оскільки лікар їй заборонив подорожувати на великі відстані через вагітність. Втім, вона знайшла спосіб, як висловити свій жаль з приводу втрати дідуся чоловіка. Вона передала королівській сім'ї особливий вінок, який складався із символічних квітів, а також записку зі співчуттями. Вінок розмістили поруч з іншими в каплиці Святого Георгія під час панахиди.



Вінок від Меган Маркл другий праворуч / Фото Getty Images