Її донька дарувала подарунки, – артисти MBreeze пригадали стосунки з Марченко на "Х-факторі"

Український поп-гурт MBreeze у 2016 році брали участь у музичному шоу "Х-фактор". Ведучою проєкту тоді була скандальна Оксана Марченко, яка зараз живе в Москві.

Артисти з MBreeze в інтерв'ю 24 Каналу розповіли про власний досвід спілкування з ведучою вокального шоу. Виявляється, за гурт вболівала донька Марченко та Медведчука – Дарина, яку хрестив Владімір Путін.

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Співаки зізналися, що мало спілкувалися за кадром з Оксаною Марченко, щоб оцінювати її.

Втім, пам'ятаємо, що її донька (ймовірно, Дарина – 24 Канал) нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все,

– пригадали MBreeze.

Що інші зірки кажуть про Оксану Марченко

Андрій Хливнюк також брав участь у 6 сезоні вокального шоу "Х-Фактор", де на той час була Оксана Марченко. Виявляється, він вже тоді просив голову телеканалу змінити ведучу, але аргументи та пристойний гонорар його переконали.

Про Оксану Марченко згадував Андрій Бєдняков, який був її співведучим у 2016 році. Він став для жінки "кісткою в горлі", адже дружина Медведчука навіть не приховувала неприязнь до нового ведучого, який помітно "посунув" її з місця.

Співачка MamaRika зізнавалася, що ніколи не вважала дружину Віктора Медведчука ерудованою. Вона не вірила у щирість Марченко, адже та не мала власної думки та говорила те, що її просили.

Маша Єфросиніна у 2018 році брала участь у шоу "Танці з зірками", де її конкуренткою була Оксана Марченко. Вона вважає, що саме дружина Медведчука посприяла тому, щоб її якомога раніше вигнали з проєкту.

Оксана Марченко шість років поспіль була головною "зіркою" на "Х-Факторі". Проте деякі учасники шоу розповідають, що в реальному житті вона розмовляла російською та могла критикувати артистів. На ТБ для неї спеціально створили образ "доброї ведучої", яка за всіх переживає.