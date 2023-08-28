Її донька дарувала подарунки, – артисти MBreeze пригадали стосунки з Марченко на "Х-факторі"
28 серпня 2023, 10:56Читать новость на русском
Український поп-гурт MBreeze у 2016 році брали участь у музичному шоу "Х-фактор". Ведучою проєкту тоді була скандальна Оксана Марченко, яка зараз живе в Москві.
Артисти з MBreeze в інтерв'ю 24 Каналу розповіли про власний досвід спілкування з ведучою вокального шоу. Виявляється, за гурт вболівала донька Марченко та Медведчука – Дарина, яку хрестив Владімір Путін.
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Співаки зізналися, що мало спілкувалися за кадром з Оксаною Марченко, щоб оцінювати її.
Втім, пам'ятаємо, що її донька (ймовірно, Дарина – 24 Канал) нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все,
– пригадали MBreeze.
Що інші зірки кажуть про Оксану Марченко
- Андрій Хливнюк також брав участь у 6 сезоні вокального шоу "Х-Фактор", де на той час була Оксана Марченко. Виявляється, він вже тоді просив голову телеканалу змінити ведучу, але аргументи та пристойний гонорар його переконали.
- Про Оксану Марченко згадував Андрій Бєдняков, який був її співведучим у 2016 році. Він став для жінки "кісткою в горлі", адже дружина Медведчука навіть не приховувала неприязнь до нового ведучого, який помітно "посунув" її з місця.
- Співачка MamaRika зізнавалася, що ніколи не вважала дружину Віктора Медведчука ерудованою. Вона не вірила у щирість Марченко, адже та не мала власної думки та говорила те, що її просили.
- Маша Єфросиніна у 2018 році брала участь у шоу "Танці з зірками", де її конкуренткою була Оксана Марченко. Вона вважає, що саме дружина Медведчука посприяла тому, щоб її якомога раніше вигнали з проєкту.