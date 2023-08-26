В рамках проєкту "Інтерв'ю24" MBreeze розповіли про власний досвід спілкування з Оксаною Марченко за кадром вокального шоу. Поділилися своєю думкою про пісню подруги та колеги Ані Трінчер – "Який ти козак". До того ж артисти розповіли, чи виступали за кордоном під час великої війни.
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Бачимо в цьому особливу силу, – про дует з братом
Виступати в дуеті з братом – як це?
Насправді ми дуже вдячні Богу за те, що так близько по життю разом, бачимо в цьому особливу силу. Навряд чи MBreeze до цього часу існував би, якби ми не були схожі в поглядах, цінностях, любові та вірі до своєї творчості. У кожного своя роль, і ми гарно доповнюємо один одного в тому, чим займаємось.
У кожному колективі бувають конфлікти та непорозуміння. Як ви розв'язуєте їх?
Ми вже давно пройшли етап конфліктів і суперечок. Кожен зайняв свою роль в гурті, в якій краще розуміється, тому навчились гарно взаємодіяти та довіряти один одному. Наприклад, за мною (Сашею – 24 Канал) останнє слово в музичному плані, у брата (Іллі – 24 Канал) – в адміністративних питаннях і комунікації.
Ми знайшли друга, – про участь в "Х-факторі" та співпрацю з Данилком
Одна з важливих сторінок у вашій творчості – участь в проєкті "Х-Фактор". Тоді ви потрапили у команду до Андрія Данилка, з яким дійшли до фіналу. І навіть по закінченню проєкту продовжили з ним співпрацю. Що дав вам цей досвід?
Ми знайшли для себе не лише наставника – ми знайшли друга, провідника у світ шоубізнесу та людину, котра повірила в нас і доклала багато зусиль для того, щоб нам допомогти почати свій шлях. За час співпраці з Андрієм, ми переїхали в Київ, почали писати свої пісні, випустили перший англомовний альбом, написаний з топовими продюсерами, мали багато цікавих знайомств і багато спілкувались з ним про все. Отож, вклад Андрія в нас на тому етапі дуже великий і ми цінуємо кожну зустріч, пораду, теорію та практику, які отримали від нього.
Яка порада запам'яталася найбільше?
Не звертати увагу на хейт. І на похвалу також.
А чому припинили співпрацювати?
Це було спільне рішення. Ми вирішили, що настав час робити свої помилки та ставати самостійною одиницею. Це було нелегко, але необхідно для нашого подальшого шляху.
MBreeze / Фото пресслужби артистів
Її донька нас полюбила, – про Оксану Марченко за кадром "Х-Фактора"
У вашому сезоні ведучими були Оксана Марченко та Андрій Бєдняков. Здебільшого учасники проєктів, де була Марченко, розповідають, що на телеекранах вона зовсім не така, як в реальному житті: розмовляла російською, могла критикувати. Для неї спеціально створили образ доброї ведучої, яка за всіх переживає і є улюбленицею публіки. Якою Марченко була у ставленні до вас? Як вона поводилася за лаштунками?
Якщо чесно, ми не так багато спілкувалися за кадром, щоб оцінювати її. До того ж це було так давно, що важко пригадати. Втім, пам'ятаємо, що її донька нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все.
Раніше у своїх інтерв'ю ви згадували, що найулюбленішою піснею в репертуарі є трек I See You. Чому було так і чи змінився фаворит сьогодні?
Так, I See You була нашим фаворитом протягом довгого часу, але потім ми почали все більше пізнавати себе, свою мелодику і звучання. І вже після пісні "Утону" кожна ставала кращою за попередню. Принаймні, так нам здається. Наразі, важко виокремити улюблену. Це скоріше залежить від настрою.
Не раз подавали свої пісні, – про участь у Нацвідборі на Євробачення
I see you ви співали на Нацвідборі на Євробачення-2018. Це ще один важливий етап у вашій кар'єрі. Чи боротиметесь за право представляти Україну на конкурсі наступного року?
Після того випадку ми не раз подавали свої пісні на участь у Нацвідборі, але жодного разу не проходили. Тож зараз немає бажання повторювати. Однак, якщо таки й відчуємо, що якась нова пісня буде пасувати конкурсу, то можемо подати та спробувати знову взяти участь. Втім, спеціально писати пісню для Євро не будемо.
Не було того розуміння, – про українську мову в музиці та побуті
Ваша перша україномовна пісня вийшла лише у 2021 році. Тоді це був дует з Анастасією Кожевниковою. Ви над нею працювали близько двох років. Чому не записували українські пісні раніше?
Насправді до дуету з Анастасією в нас була зроблена ще одна пісня – "Дихай". Але вона вийшла у світ трішки пізніше. На жаль, раніше не було того розуміння, яке маємо з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Після 24 лютого 2022 року у вашому репертуарі лише україномовні пісні, окрім треку "Война", де ви заспівали двома мовами. Повномасштабне вторгнення спонукало вас перейти на українську у творчості, публічному просторі. А якою мовою спілкуєтеся в побуті?
Так, з першого дня війни ми з братом вирішили, що більше не будемо спілкуватися в публічному просторі російською мовою або співати свій російськомовний репертуар, як би сильно ми його не любили. І з часом почали переходити на українську в повсякденному житті.
MBreeze / Фото пресслужби артистів
Є особливі композиції, – про переклад російськомовних пісень
Багато артистів зараз перекладають свої російськомовні хіти. Як ставитесь до такої ініціативи?
У багатьох людей є особливі композиції артистів, які вони хочуть продовжувати слухати, але ті виконані російською мовою. Тож переклад власних хітів – це гарна ініціатива.
А свої треки плануєте оновлювати?
Зараз займаємось перекладом однієї з наших улюблених пісень "Утону", думаю, люди зможуть почути її вже цієї осені. І деякі наші "демочки" також чекають свого часу. Це не так легко, як здається, і іноді виходить зовсім інша пісня, але воно того варте.
Соцмережі – це не лише місце для популяризації творчості, а й простір для хейту. Як часто вам пишуть негативні коментарі?
Останнім часом ми або не помічаємо, або хейту в наш бік справді майже немає. Не знаємо, з чим це пов'язано.
Ми за якісний продукт, – про шароварщину та байрактарщину
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні все поширенішими стали байрактарщина та шароварщина. Яке ваше ставлення до цих явищ?
Ми завжди були за якісний продукт. Тож при створенні музичного контенту важливим є як тексти пісень, так і їх музичне продюсування. Не погоджуємось з багатьма піснями, які є в ТОП-чартах України. Тому ми особливо не витрачаємо час і не звертаємо увагу на пісні, які цього не заслуговують. І навпаки, пишаємось і заслуховуємо до дир талановиті композиції сучасної української музики, якої стає дедалі більше від різних артистів.
Що для вас є байрактарщиною?
Зловживання військовою тематикою та термінами у своїй композиції. Ми вважаємо, що потрібно оспівувати війну і те, що в ній відбувається, але якщо це робити, то не заради хайпу, а заради донесення якоїсь важливої ідеї до слухачів.
А шароварщиною?
Спрощення і примітивізація української культури у своїх піснях.
А що скажете про трек Ані Трінчер "Який ти козак" ?
Аню ми дуже любимо та поважаємо. Як тільки я (Саша –24 Канал) почув пісню "Який ти козак", одразу зрозумів, що зайде в тіктоці, але не впевнений в довготривалості життя таких треків.
MBreeze / Фото пресслужби артистів
Українська музика зараз доволі швидко розвивається. З'являється багато нових артистів. Хто з молодих виконавців є у вашому плейлисті?
Якби в нас був плейлист сучасних молодих фірмових артистів, то там були б Kadnay, ENLEO, Chemerov, MOLODI.
А кого у вашому плейлисті ніколи не буде?
Пісень російських виконавців. Здається, тут пояснювати не потрібно.
Може викликати сльози, – про реліз треку "Кіно"
На початку серпня ви презентували новий трек "Кіно". Яким є його головний меседж?
"Кіно" – це пісня про життя. Про те, що кожен з нас – головний герой свого фільму, іноді щасливого, а іноді й безутішного. Вона про пошук режисера та відповіді на запитання "Навіщо я тут?". Також вона й про те, що за яким би сценарієм я не жив – кожна мить варта того, щоб її цінувати. Це весела і сумна пісня одночасно. Весела музика, але текст, котрий може викликати сльози (принаймні так це було у нас). Як і життя, яке має різні барви.
MBreeze – "Кіно": дивіться відео онлайн
Коли та з ким відбудеться наступний дует?
Зараз працюємо більше над сольними піснями, як майже і завжди. Колаборації для нас досить унікальне явище. Але наразі маємо одного молодого артиста, з яким плануємо в майбутньому зробити спільну пісню.
Поділитесь з нами хто ж він. Можливо, вона?
Поки не будемо казати, оскільки пісня ще навіть не на етапі створення, але це має бути цікаво!
MBreeze / Фото пресслужби артистів
Нам подобається грати в навушниках, – про концерти та виїзди за кордон
Восени у багатьох артистів розпочинаються концертні тури. Чи плануєте гастролі ви? Якщо так, то коли й де можна буде вас послухати.
Нам подобається зараз грати в навушниках і колонках наших слухачів. Як тільки будуть виступи – ми одразу повідомимо про це у своїх соцмережах.
А чи виїжджали під час війни за кордон? Адже благодійні концерти в Європі та навіть за океаном поширені серед артистів.
Так, було декілька виступів у Польщі, Литві та Великобританії. Це гарна можливість продовжувати звертати увагу світу на війну в Україні та збирати кошти на допомогу нашим військовим.
Яка подія особисто для вас стане перемогою України у цій війні?
Коли на українських землях не буде жодної ноги окупантів і наш президент опублікує відео, в якому скаже: "Війна – закінчилася! Україна – перемогла!".
Бліц з MBreeze
- Мій кумир – Ісус Христос.
- Найбільше ціную в людях доброту.
- Друзі мене кличуть на ім'я.
- Моє місце сили – дім.
- Я шкодую, що до війни не писав більше українською.
- Після перемоги я напишу про це пісню.