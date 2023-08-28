Артисти з MBreeze в інтерв'ю 24 Каналу розповіли про власний досвід спілкування з ведучою вокального шоу. Виявляється, за гурт вболівала донька Марченко та Медведчука – Дарина, яку хрестив Владімір Путін.

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Співаки зізналися, що мало спілкувалися за кадром з Оксаною Марченко, щоб оцінювати її.

Втім, пам'ятаємо, що її донька (ймовірно, Дарина – 24 Канал) нас полюбила і майже кожного ефіру ми отримували якісь подарунки від неї. Це, мабуть, все,

– пригадали MBreeze.

Важливо! Оксана Марченко шість років поспіль була головною "зіркою" на "Х-Факторі". Проте деякі учасники шоу розповідають, що в реальному житті вона розмовляла російською та могла критикувати артистів. На ТБ для неї спеціально створили образ "доброї ведучої", яка за всіх переживає.

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