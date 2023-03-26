Mamarika висміяла Марченко

Свою думку вона висловила в інтерв'ю Stand up Battle Club. Співачка зізнається, що ніколи не вважала дружину Віктора Медведчука ерудованою.

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Крім того, Mamarika ніколи не вірила у щирість ведучої шоу на СТБ, адже Марченко не мала власної думки та говорила те, що її просили.

За словами співачки, війна показала хто є хто. "Там уже все. Чм*нька. Вона мене завжди дратувала, завжди мене бл*** дратувала вона!", – наголосила співачка.

Вона не здатна була від себе сказати жодного слова. Всі знали, що вона тільки з підслушкою говорила. Вона не мала жодного речення, сказаного від себе. Їй усе Путін говорив. Так, так, я думаю, так. Там прямий зв'язок був з пеклом. Взагалі г*вно спливає зараз,

– відповіла Mamarika.

Єфросиніна різко висловилася про дружину Медведчука

Телеведуча Маша Єфросиніна у новому випуску "Дорослих дівчаток" пригадала, як у 2018 році брала участь у популярному проєкті на 1+1 "Танці з зірками". Тоді однією з її конкуренток на паркеті була колега Оксана Марченко.

На її думку, саме дружина Медведчука посприяла тому, щоб її якомога раніше вигнали із шоу. Зараз, п'ять років потому, ведуча вважає, що участь у танцювальному проєкті разом з Марченко була одним із найнеправильніших її рішень.

Єфросиніна запевнила, що проводила особисте "розслідування", яке показало, що її вигін із проєкту безпосередньо пов'язаний із Марченко.

Там було серйозно все зроблено, щоб вигнали мене. І зроблено нею. Це не один раз було перевірено. Але я пішла і зрозуміла, що багато речей відбувається, на які я не можу вплинути… Я вважаю, що це одна з моїх найбільших помилок... Я дуже не хотіла йти через Марченко, бо розуміла, як усе буде нечесно,

– прокоментувала Маша.

Ще тоді у 2018 році Єфросиніна написала в соцмережах текст на тему участі у проєкті дружини Медведчука. У ньому вона заявила, що Марченко не повинно бути в "Танцях з зірками".

"До участі Оксани Марченко у проєкті я особисто ставлюся негативно. Відразу скажу, що я з нею навіть не знайома. Проте вважаю, що дружина відповідає за дії свого чоловіка, який розхитує політичну ситуацію в моїй країні...", – написала 5 років тому Марія.

До слова, шість років поспіль кума Путіна Оксана Марченко була головною зіркою на "Х-Факторі", але 2016 в неї несподівано з'явився співведучий – Андрій Бєдняков. У кадрі вона була з ним холодною, а як поводилася за лаштунками – дізнавай у статті.