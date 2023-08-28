Артисты из MBreeze в интервью 24 Каналу рассказали о собственном опыте общения с ведущей вокального шоу. Оказывается, за группу болела дочь Марченко и Медведчука – Дарья, которую крестил Владимир Путин.

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Певцы признались, что мало общались за кадром с Оксаной Марченко, чтобы оценивать ее.

Впрочем, помним, что ее дочь (вероятно, Дарья – 24 Канал) нас полюбила и почти каждый эфир мы получали какие-то подарки от нее. Это, пожалуй, все,

– вспомнили MBreeze.

Важно! Оксана Марченко шесть лет была главной "звездой" на "Х-Факторе". Однако некоторые участники шоу рассказывают, что в реальной жизни она разговаривала по-русски и могла критиковать артистов. На ТВ для нее специально создали образ "доброй ведущей", которая за всех переживает.

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