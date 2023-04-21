Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк був суддею у проєкті "Х-Фактор-6" у 2015 році, коли шоу все ще вела Оксана Марченко, а одне із суддівських крісел займав нинішній путініст Сергій Сосєдов.
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Андрій Хливнюк про роботу з Марченко
Музикант розповів, що вже тоді не хотів мати щось спільне з дружиною Віктора Медведчука. Він просив голову телеканалу змінити ведучу, але тодішні аргументи та пристойний гонорар його переконали.
Я намагався вже тоді не спілкуватися. Ми поговорили одну хвилину чи дві за весь цей час, тому що ніяково. Всі прекрасно розуміли, про що йде мова. У мене була розмова з головою телеканалу. Коли він мене винаймав, я просив, щоб її (Марченко, – 24 Канал) не було.
"Ця розмова закінчилась тим, що на той час, що "жінка за чоловіка не відповідає", і "ми не можемо". Навіть маючи чітку і зрозумілу позицію телеканалу, що "єдина Україна" і "Крим це Україна" і що це війна, а не громадянський конфлікт. Були якісь аргументи, які схилили на той час мене на бік. Крім безумовно грошей, бо вони заплатили мені космічну суму за участь в "Х-Факторі". Тоді заробив, здається, 100 тисяч доларів, це було дуже круто для мене".
Як Ніно Катамадзе провчила Сосєдова
Андрій Хливнюк пригадав кумедну історію, як Сергій Сосєдов, який підтримує війну та геноцид, заговорив про любов до СРСР. Тоді його провчила грузинська зірка Ніно Катамадзе й нагадала про те, що з його нетрадиційною орієнтацією він би не був на свободі.
"Сосєдов і Марченко – це було боляче, звісно. Єдине, що я згадую з теплом і добротою, те, як Ніно Катамадзе якось спілкувалась з ним, це було дуже смішно. Якось на цих кріслах була розмова у перерві між зйомками. Щось цей персонаж почав навалювати про те, що в Союзі було класно. Ми терпіли-терпіли, мовчали-мовчали, потім терпець урвався".
І Ніно розказала швидко за те, що вона не хотіла б носити капронові колготи одні на всіх. За ковбасу намагатися стояти в черзі по 2 доби. "А ты б, дорогой, вообще сидел бы". Бо тоді це була стаття. Це було жорстко,
– пригадав Хливнюк з усмішкою.
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