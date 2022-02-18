Мав би подати у відставку, – Олена Мозгова про менеджмент організаторів Нацвідбору

Українська продюсерка Олена Мозгова прокоментувала цьогорічний Нацвідбір. Вона заявила, що всім організаторам варто було б звільнитися.

Національний відбір Євробачення-2022 став одним з найбільш обговорюваних заходів цього місяця. Продюсерка Олена Мозгова, яка одною з перших стала організовувати відбори, прокоментувала усі скандали.

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Олена Мозгова про Нацвідбір

Продюсерка поділилась, що правила щодо Криму та поїздок у Росію були слушними. Однак Суспільне таки не змогло ретельно перевірити учасників.

Як це, ви не можете вісім фіналістів перевірити? Перевірити їхні пісні. Щоб вони були дотримані як у LAUD за часом. Як це? Треба було спочатку їх оголосити вісім, а потім його зняти, тому що щось там пісня не тоді видана…

– підкреслила Олена Мозгова.

"Це менеджмент, який мав би подати у відставку. Ось весь цей організаційний комітет конкурсу, який у мовника є, дружно написали заяву і склали лапки й сказали "вибачте"", – додала вона.

Також Олена Мозгова обурилась сумою, яку витратили на Нацвідбір: "Я вже не кажу про 20 мільйонів, коли я побачила суму… Ми всі організовували якісь концерти, якісь забави такі. Але коли побачила такий бюджет… ну це дуже багато. Зазначу, що це гроші не комерційного каналу, це мовний суспільник – це гроші платників податків".

Що продюсери й зірки кажуть про Нацвідбір

Ігор Кондратюк розповів, що саме Суспільне винне у появі усіх скандалів. За його словами, на Євробачення він відправив би ROXOLANA.

Вадим Лисиця також обурився сумою у 20 мільйонів та додав, що через "ідіотські правила" від України може не поїхати ніхто.

Оля Цибульська поділилась, що їй стало соромно через фінал Нацвідбору, технічні несправності та плутанину з цифрами. Також зірці не вистачало Сергія Притули.

Володимир Остапчук був лаконічнішим. Він зняв ролик-пародію на Тімура Мірошниченка, в якому висміяв підрахунок балів під час оголошення результатів.