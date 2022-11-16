Під час масованого обстрілу: Монатік виступив у бомбосховищі Охматдиту

15 листопада Росія вкотре обстріляла Україну ракетами. По всій території нашої країни лунали сирени повітряної тривоги. У той час Монатік був в Охматдиті та був змушений продовжувати виступ в бомбосховищі.

Монатік повернувся в Україну та продовжує благодійну діяльність. Минулого тижня він зустрівся з пораненими військовими у Львові, а тепер провідав хворих діток.

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Монатік виступив у бомбосховищі Охматдиту

Вже багато років артист співпрацює з лікарнею Охматдит. Після повернення з благодійних гастролей, які відбулися за кордоном, виконавець приїхав туди, щоб підтримати лікарів, медсестер та медбратів, батьків діток, які борються за своє життя. Монатік подякував їм за титанічну щоденну працю. Навіть у такий складний час вони продовжують гідно виконувати свою роботу, рятувати наше майбутнє покоління.

Через повітряну тривогу довелося зупинити концерт і спуститися в бомбосховище, де ми продовжили виступ, спрямований на піднесення настрою і морального духу. Ніщо нас не зламає! Ми вистоїмо і будемо жити! Обов'язково потрібно триматися та підтримувати один одного! Все буде Україна!

– написав Монатік у дописі.

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Українські зірки та обстріл 15 листопада