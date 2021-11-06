6 листопада шоу "Маска", яке можна переглянути на телеканалі "Україна", назавжди покинув один персонаж. Набравши найменшу кількість балів від суддів і глядачів, учасник потрапив у номінацію. А після результатів фінального голосування йому довелося зняти маску та показати справжнє обличчя.
До теми "Маска" 2 сезон 3 випуск: жінка в костюмі Робота, суперечливе Порося та запальний Котик
Перше голосування відбувалося між Поросям, Кажаном та Феєю. Ведучий Володимир Остапчук оголосив результати, згідно з якими в номінацію потрапила Фея.
У другій половині випуску виступили Робот, Котик і Жирафа. Цього разу найменше вразив виступ Котика, тому учасник опинився в зоні ризику на викриття.
Фінальний вибір, як завжди, робили глядачі в залі. Вони захотіли зняти маску з Феї. Виявилося, що під яскравим костюмом ховалася Лілія Ребрик.
Зазначимо, серед варіантів зіркових детективів щодо того, хто може ховатися під маскою, в цьому випуску були такі імена: Анна Різатдінова, Лілія Подкопаєва, Лілія Ребрик, Катерина Бужинська, Jerry Heil. Дзідзьо вгадав, що це саме телеведуча та акторка Лілія Ребрик.