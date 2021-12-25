"Маска" 2 сезон 10 випуск: як пройшов грандіозний суперфінал шоу

25 грудня відбувся грандіозний суперфінал 2 сезону "Маски"! За перемогу боролися Скандал, Мухомор та Жирафа. А ще на сцені гіпершоу виступили одразу 2 зіркові гості.

Настала та мить, на яку глядачі телеканалу "Україна" нетерпляче чекали. Великий фінал "Маски", у якому залишилися лише найсильніші персонажі. Як вони дивували та заплутували в 10 випуску – дізнавайтеся далі.

Важливо знати "Маска" 2 сезон: всі виступи та підказки суперфіналістів



Відкриття суперфіналу "Маски-2" / Фото пресслужби

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе.

Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття.

Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці.

Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи зіркових гостей 10 випуску

Винова Краля

Зіркова гостя приголомшила детективів неординарним костюмом і неймовірним оперним голосом. Вона вирішила нічого не казати, щоб судді не розгадали її. Оскільки Андрій Данилко вгадує ледь не всіх учасників, то Винова Краля боялася, що він розгадає і її.

Вітас – "Арія"Надя Дорофєєва, Макс Барських



Зіркова гостя 2 сезону "Маски" – Винова Краля / Фото пресслужби

Виявилося, що під цим епатажним костюмом ховалася співачка Віра Брєжнєва! Глядачі та детективи були приголомшені, адже вони навіть не припускали, що там може бути ця артистка.

Новорічна кулька

Ця зіркова гостя не давала жодних підказок. Хто ж ховається під образом Новорічної кульки глядачі зможуть дізнатися у спеціальному випуску "Новорічної Маски", яку покажуть 31 грудня.

Елочка, елка – лесной аромат"Аліна Паш, Jerry Heil, Юлія Саніна



Зіркова гість 2 сезону "Маски" – Новорічна кулька / Фото пресслужби

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Виступи суперфіналістів 2 сезону

Мухомор

Мухомор завжди сумний і меланхолійний, однак це не завадило йому дійти до суперфіналу. В один чарівний вечір його підкорили аж 43 красиві білявки. У суперфіналі цей персонаж зумів заполонити серце зіркових детективів та глядачів.

"Розовые розы"Андрій Хливнюк, Рожден, Позитив



Суперфіналіст 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

Скандал

Брітні Спірс, Крістіна Агілера – ця учасниця вже понад рік може ставити себе поруч з цими іменами. Також у чорній скриньці, яку показували минулого тижня, була статуетка принцеси. На думку Андрія Данилка, Скандал є найзагадковішою маскою цього сезону, адже своїм голосом вона постійно заплутує зіркових детективів.

Алла Пугачева – "Сильная женщина"Ольга Сумська, Світлана Лобода, Слава Камінська, Ольга Горбачова, Надія Мейхер



Суперфіналістка 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби

Жирафа

Жирафі шкода, що сезон закінчився. У суперфіналі вона розповіла, що саме в 70-х роках минулого століття зробив геній всесвітнього масштабу, який був зачарований Жирафою і навіть торкався до неї. На світських заходах завжди поруч із цією учасницею справжня зірка, яка набагато популярніша за усіх учасників "Маски".

Адель – Skyfallнемає варіантів



Суперфіналістка 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби