За перемогу в шоу боротиметься епатажна Скандал, меланхолійна Жирафа та чуттєвий Мухомор. Яким був їхній шлях на "Масці" – дивіться далі.
Зверніть увагу "Маска" 2 сезон: Володимир Остапчук розповів, яким буде суперфінал шоу
Суперфіналісти 2 сезону "Маски"
Скандал
Підказки:
- російськомовна;
- все життя мріяла присвятити себе зціленню людських душ, але зараз працює за фахом, який отримала в університеті;
- у кожному випуску Скандал показувала зірковим детективам чорні ящики, в яких були: мікрофон, фата, портрет турецького султана чашка з зображенням Фріди Кало і з коньяком;
- Скандал обожнює плітки й одна з них приписує їй інтимний зв'язок з народним улюбленцем, який випускає продукт, який ніколи б не рекламувала Дженніфер Лопес;
- учасниць часто показують у телевізорі в досить непристойних шоу;
- колись вона жила з декількома чоловіками одночасно;
- бере все від життя й отримує від цього задоволення;
- Віталій, Олексій, Тимур, Сергій – з кожним з них у неї було щось дуже особисте;
- має багато номінацій у престижних преміях і конкурсах;
- в неї скандальна доля;
- її прізвище мало б бути на дошці похвали в університеті Грінченка.
Виступ Скандалу у 2 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Скандалу в 4 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Скандалу в 6 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Скандалу в 7 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Скандалу в 8 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Скандалу в 9 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Жирафа
Підказки:
- виступає в образі нареченої;
- їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ті часи нагадують їй дитинство;
- людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки;
- в дитинстві Жирафа відвідувала гуртки, які мали яскраві та блискучі назви;
- учасниця любить все яскраве та сонячне;
- є фанаткою художника, який був прихильником майстра кунфу;
- одне з найбільших захоплень – любов до 70-х років минулого століття, артефакти того часу;
- пісню Джамали "1944" для одного з виступів вона обрала не просто так;
- 2021 рік приніс їй удачу, адже вона брала участь у грандіозній події;
- вона стала не першою, але й цього було цілком достатньо, щоб увійти в історію;
- колись ім'ям письменника, який є її гороскопічним двійником, називали вулиці;
- вся країна знає, як Жирафа любить свою маму;
- ноти симфонії Бетховена є дуже особливими для неї;
- публічно дівчина не обговорює особисте життя.
Виступ Жирафи у 1 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Жирафи у 3 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Жирафи у 5 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Жирафи у 7 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Жирафи у 8 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Жирафи у 9 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Мухомор
Підказки:
- про нього часто говорять: "Нічого цікавого", але за непривабливим виглядом ховається ніжна душа та романтична особистість;
- пристрасть Мухомора – спів і кохання;
- перша пісня – історія про двох закоханих, яких розділило кохання;
- Лев і Дракон, які в першому сезоні виконували пісні в стилі рок, додали йому впевненості;
- Мухомор меланхолійний і самотній;
- він часто змінював зовнішність;
- одного разу він хотів заявити про себе на весь світ біля ялинки, однак славу йому принесла верба;
- учасник намагався потрапити в гламурне шоу, однак не зміг, бо "вусата камбала" виявилася спритнішою за нього;
- Мухомор часто був закоханий і часто залишався сам;
- він розлучений і пише пісні;
- займався бойовими мистецтвами;
- його часто плутають з іншими людьми;
- в житті цього учасника є душевна трагедія, якою ніхто не цікавиться;
- перше кохання зустрів завдяки лісовику в селі Ковалівка.
Виступ Мухомора у 2 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Мухомора у 4 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Мухомора у 6 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Мухомора у 7 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Мухомора у 8 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн
Виступ Мухомора у 9 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн