За перемогу в шоу боротиметься епатажна Скандал, меланхолійна Жирафа та чуттєвий Мухомор. Яким був їхній шлях на "Масці" – дивіться далі.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон: Володимир Остапчук розповів, яким буде суперфінал шоу

Суперфіналісти 2 сезону "Маски"

Скандал ​

Підказки:

російськомовна;

все життя мріяла присвятити себе зціленню людських душ, але зараз працює за фахом, який отримала в університеті;

у кожному випуску Скандал показувала зірковим детективам чорні ящики, в яких були: мікрофон, фата, портрет турецького султана чашка з зображенням Фріди Кало і з коньяком;

Скандал обожнює плітки й одна з них приписує їй інтимний зв'язок з народним улюбленцем, який випускає продукт, який ніколи б не рекламувала Дженніфер Лопес;

учасниць часто показують у телевізорі в досить непристойних шоу;

колись вона жила з декількома чоловіками одночасно;

бере все від життя й отримує від цього задоволення;

Віталій, Олексій, Тимур, Сергій – з кожним з них у неї було щось дуже особисте;

має багато номінацій у престижних преміях і конкурсах;

в неї скандальна доля;

її прізвище мало б бути на дошці похвали в університеті Грінченка.

Виступ Скандалу у 2 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Скандалу в 4 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Скандалу в 6 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Скандалу в 7 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Скандалу в 8 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Скандалу в 9 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Жирафа

Підказки:

виступає в образі нареченої;

їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ті часи нагадують їй дитинство;

людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки;

в дитинстві Жирафа відвідувала гуртки, які мали яскраві та блискучі назви;

учасниця любить все яскраве та сонячне;

є фанаткою художника, який був прихильником майстра кунфу;

одне з найбільших захоплень – любов до 70-х років минулого століття, артефакти того часу;

пісню Джамали "1944" для одного з виступів вона обрала не просто так;

2021 рік приніс їй удачу, адже вона брала участь у грандіозній події;

вона стала не першою, але й цього було цілком достатньо, щоб увійти в історію;

колись ім'ям письменника, який є її гороскопічним двійником, називали вулиці;

вся країна знає, як Жирафа любить свою маму;

ноти симфонії Бетховена є дуже особливими для неї;

публічно дівчина не обговорює особисте життя.

Виступ Жирафи у 1 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Жирафи у 3 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Жирафи у 5 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Жирафи у 7 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Жирафи у 8 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Жирафи у 9 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Мухомор

Підказки:

про нього часто говорять: "Нічого цікавого", але за непривабливим виглядом ховається ніжна душа та романтична особистість;

пристрасть Мухомора – спів і кохання;

перша пісня – історія про двох закоханих, яких розділило кохання;

Лев і Дракон, які в першому сезоні виконували пісні в стилі рок, додали йому впевненості;

Мухомор меланхолійний і самотній;

він часто змінював зовнішність;

одного разу він хотів заявити про себе на весь світ біля ялинки, однак славу йому принесла верба;

учасник намагався потрапити в гламурне шоу, однак не зміг, бо "вусата камбала" виявилася спритнішою за нього;

Мухомор часто був закоханий і часто залишався сам;

він розлучений і пише пісні;

займався бойовими мистецтвами;

його часто плутають з іншими людьми;

в житті цього учасника є душевна трагедія, якою ніхто не цікавиться;

перше кохання зустрів завдяки лісовику в селі Ковалівка.

Виступ Мухомора у 2 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн

Виступ Мухомора у 4 випуску 2 сезону "Маски": дивіться відео онлайн