У Львові, на другий тиждень війни, Маша Єфросиніна заявляла, що не може знайти в собі сили виїхати за кордон. Однак 27 березня вона прилетіла у Варшаву на благодійний телемарафон Save Ukraine і залишилася там з дітьми.

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Чому Єфросиніна забороняла дітям розпаковувати речі

Лише в Польщі 18-річна Нана і 7-річний Саша розпакували свої тривожні валізи. До того зіркова мама забороняла їм обживатися в будь-якому місці, бо вірила, що завтра війна закінчиться, і вони поїдуть додому в Київ.

Я розпакувала валізи через чотири тижні війни, після Варшави. Чотири тижні я забороняла дітям навіть вішати речі на гачок. Випрали й склали назад,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Чому Єфросиніна залишилася в Польщі

Вона пояснила, що за кордон виїхала здебільшого через дітей.

У мене вже не було сил дивитися на їхні страждання – як 18-річна людина, так і 7-річна по-своєму страждають, і досить гірко,

– наголосила ведуча.

Крім того, у Польщі Маша Єфросиніна почувається ефективнішою. Вона без кінця спілкується з іноземними журналістами й просить у світу зброю, гроші та закликає виходити на мітинги, аби Європа не звикала до війни в Україні.

"Тут я можу робити набагато більше інформаційної роботи, щоб Європа не спала спокійно. Плюс я можу збирати гроші, бо Україна майже припинила жертвувати на рахунки благодійних фондів. Усі виснажені, кількість проблем і катастроф збільшується. Людям елементарно немає чого їсти й пити", – наголосила телезірка.

Повне інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн

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