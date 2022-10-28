Телезірка розповіла, що з народження називала сина "хлопчиком-добром", адже він лікував усіх іграшковим набором, плакав від фільмів з тваринами, не дозволяв чіпати комах і навіть приручив ворону. Натомість зараз Сашко, який мріяв стати фермером-поліцейським, грається лише у стрілялки.

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Тепер він грає лише у війну. Видалив з планшету нафіг всі розвиваючі ігри, поліцейські гонки, все. Дивлюся, навіть не оновлюється, а от стрілялки – завжди,

– поскаржилася Маша Єфросиніна.

На її "не можна, я проти стрілянини, проти вбивств" 8-річний хлопчик відповідає: "Я вбиваю ворогів! Мамо, я хочу перемогти. Я хочу додому! Я допомагаю татові".

Маша Єфросиніна з сином Сашком / Фото з інстаграму телеведучої

До речі, Єфросиніна обмовилася, що молить чоловіка приїхати до них у Німеччину хоча б на три дні, а той відповідає: "Вип*здимо всю гидоту з нашої землі, тоді я приїду, щоб вас забрати додому". Тимур у добровольчому загоні, де відповідає за великі медичні гуманітарні вантажі, тож час від часу виїжджає за кордон.

Цікаво, що так Єфросиніна анонсувала свою розмову з видатною спеціалісткою з дитячої нейропсихології, яка невдовзі вийде на її ютуб-каналі. "Там буде багато важкої правди для всіх нас, дівчата. А поки лише скажу, що почалося наше інтерв'ю з її заяви, що в Україні з 24 лютого немає нетравмованих дітей", – написала ведуча в інстаграм-блозі.