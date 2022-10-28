Телезірка розповіла, що з народження називала сина "хлопчиком-добром", адже він лікував усіх іграшковим набором, плакав від фільмів з тваринами, не дозволяв чіпати комах і навіть приручив ворону. Натомість зараз Сашко, який мріяв стати фермером-поліцейським, грається лише у стрілялки.
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Як війна травмувала 8-річного сина Єфросиніної
Тепер він грає лише у війну. Видалив з планшету нафіг всі розвиваючі ігри, поліцейські гонки, все. Дивлюся, навіть не оновлюється, а от стрілялки – завжди,
– поскаржилася Маша Єфросиніна.
На її "не можна, я проти стрілянини, проти вбивств" 8-річний хлопчик відповідає: "Я вбиваю ворогів! Мамо, я хочу перемогти. Я хочу додому! Я допомагаю татові".
Маша Єфросиніна з сином Сашком / Фото з інстаграму телеведучої
Цікаво, що так Єфросиніна анонсувала свою розмову з видатною спеціалісткою з дитячої нейропсихології, яка невдовзі вийде на її ютуб-каналі. "Там буде багато важкої правди для всіх нас, дівчата. А поки лише скажу, що почалося наше інтерв'ю з її заяви, що в Україні з 24 лютого немає нетравмованих дітей", – написала ведуча в інстаграм-блозі.
- Ще в березні Маша Єфросиніна розповідала про "гіркі дорослі сльози" сина, якому на той час було всього 7 років. Він розридався, коли сам ввімкнув новини і побачив, "як російський танк проїхався машиною, в якій сиділи люди з дитиною, і розчавив їх у котлету".
- На другий місяць війни Сашко перед сном говорив лише одне: "От би Росія припинила війну, і ми поїхали додому", а вранці питав, чи не розбомбили їхню квартиру.