Єфросиніна зізналася, чи їздила її мама до доньки Лізи Ющенко в Росію на іменини внучки

Нещодавно сестра ведучої Маші Єфросиніної – Ліза Ющенко, яка живе в Росії, святкувала день народження доньки. Сама телеведуча не спілкується з сестрою, тому не їхала. Тепер зірка зізналася, чи була на святкуванні її мама.

Єфросиніна відреагувала на чутки про те, що її мама Людмила нібито їздила до Росії на день народження внучки. Нагадаємо, що сама ведуча днями розповіла, що не підтримує звʼязок з сестрою.

Цікаво Маша Єфросиніна зі сльозами розповіла про чоловіка в ЗСУ: "Написав заповіт"

Зазначимо, що Ліза Ющенко, яка живе у Москві, показала фото зі святкування, на яких засвітилась і мама ведучої Маші Єфросиніної. Наразі невідомо, чи точно це вона. Можливо, пані Людмила дійсно була там або це просто стара світлина.



Донька Ющенко з бабусею / Фото з інстаграму Лізи Ющенко

Що каже Маша Єфросиніна

Один з підписників поцікавився у ведучої, чи не образливо їй за те, що її мама їздила до Москви. Проте Єфросиніна розвіяла цей наклеп.

Звідки ви берете всю цю х*рню? 10 березня, коли у Варвари, доньки моєї сестри, був день народження, моя мама була в Варшаві з моїм сином,

– зауважила Марія.

За її словами, сама Маша Єфросиніна в цей час була в Ізраїлі. "А мама моя вже понад 8 місяців перебуває з моїм сином", – додала вона.

Ведуча наголосила, що її мама водить сина до школи, годує і повністю ним опікується, тому фізично не могла покинути дитину та поїхати до Москви.

"Я то звикла до постійних наклепів, а от мама ще ні. Тому відчепіться від неї. Це свята жінка", – написала Єфросиніна.



Єфросиніна відреагувала на чутки про те, що її мама їздила до Москви / Скриншот

Сама ж Маша Єфросиніна каже, що для її сім'ї – це болюча тема. "Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це важка тема", – так відповіла ведуча.