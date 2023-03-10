Молодша сестра української ведучої Маші Єфросиніної Ліза Ющенко живе у Москві та, скоріш за все, має іншу політичну позицію. Днями вона показала, як відсвяткувала день народження доньки.

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Донька Ющенко відсвяткувала день народження

Доньці Лізи та Андрія Ющенка (сина колишнього президента України) Варварі виповнилося 13 років. З цієї нагоди сестра ведучої влаштувала святкування. Світлинами вона поділилась на закритій інстаграм-сторінці.

"Якщо Бог хоче зробити жінці комплімент, Він дарує їй дочку! Моєму щастю сьогодні 13. Люблю до місяця і назад", – написала Ліза.



Ліза Ющенко з донькою / Фото з інстаграму Лізи Ющенко

Сестра Маші Єфросиніної не вказала, де відбувалося святкування. Але на фото засвітилась й мама відомої інтерв'юерки. Мабуть, тоді як Маша припинила спілкування з сестрою, її мама вирішила не позбуватися контактів з молодшою донькою.



Донька Ющенко з бабусею / Фото з інстаграму Лізи Ющенко

Додамо, що сама Маша Єфросиніна зараз перебуває в Ізраїлі, де відвідала центр психологічної підтримки в Тель-Авіві. Її на знімках з дня народження не було.

Як Маша Єфросиніна відгукувалась про сестру

Поки інтерв'юерка та ведуча займається благодійним фондом та допомогою українським жінкам, її сестра Ліза Ющенко живе у Москві. Вона нібито й виступала проти вторгнення в Україну, але чітко свою позицію не проявила.

Маша Єфросиніна вперше прокоментувала стосунки з сестрою більш як тиждень тому. Вона зізналась, що для її сім'ї – це болюча тема.

"Я готова до цього питання, звичайно. Я ж не ідіотка, я ж знаю, що йду на інтерв'ю, і це питання врешті решт пролунає. Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це важка тема".